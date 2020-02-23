Скандал вокруг имени Любови Успенской набирает обороты. Недавно певица заявила, что разводится с Александром Плаксиным спустя тридцать лет семейной жизни: «Я давно хотела с ним развестись. Это решение приняла, когда Тане было всего 4 года. Но тогда он стал шантажировать меня тем, что не даст дочери разрешение на выезд из США, где мы тогда жили. И я смирилась с тем, что мне придется жить с ним. Мы уже год не живем вместе. Все годы нашего брака он пользовался моими деньгами. Я купила ему бизнес, но он его потерял. Квартиру ему тоже купила я. Это человек с черной энергетикой, я не хотела возвращаться домой, когда он был здесь». Однако СМИ выяснили, что развод может не состояться — брак Любови Успенской является фиктивным. «Пара поженилась в Лас-Вегасе, где, как известно, бракосочетание не имеет юридической силы. Влюбленные могут поехать в «город грехов» и стать там мужем и женой за 15 минут, имея при себе минимум документов и несколько долларов. Люба об этом не знала. Возможно, у нее просто не хватило времени вдаваться в такие подробности. Им надо было зарегистрироваться также в другом штате Америки или России, тогда все было бы по-честному», — цитирует портал StarHit источник из окружения певицы. Ранее Любовь Успенская заявляла, что именно из-за Александра начались проблемы с их единственной дочерью Татьяной: «Он настоял на том, чтобы у нее была карточка, как и у нас. Она всегда жила в тепличных условиях и не знала счет деньгам. После того, как Таня уехала учиться в США, все пошло кувырком». Певица отмечала, что потакание мужа всем прихотям дочери испортило Татьяну — девушка начала употреблять запрещенные вещества: «Она возвращалась домой невменяемая, все время кричала. Я не хотела, чтобы она уезжала на Коста-Рику, но муж отпустил, купив ей билеты. Там уже у Тани начались проблемы. Она хотела жить только на большой вилле — и нигде в другом месте. Я пошла на это. Ну а после произошла трагедия с травмой». Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: InstagramВидео: YouTubeПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!