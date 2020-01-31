«Неадекватно на все реагирует»: Любовь Успенская рассказала о душевном состоянии дочери после травмы лица

«Это моя правда, какой бы горькой она ни была. И я с ней живу. Моя дочь действительно пострадала в аварии год назад. И три клиники за нашими плечами не дали результатов. Мои попытки закрыть дочь от недоброго общества не увенчались успехом. Я старалась, но я не всесильна», — рассказывает Любовь Успенская.

Артистка добавила, что ее единственная дочь читает все, что пишут про ее знаменитую мать и ее саму в СМИ — и это ее очень задевает.

«Это ранит ее и отягощает и без того психологически неадекватное состояние. Мы пытаемся его поправить. Но она все читает и на все неадекватно реагирует. Публичным людям всегда достается больше. Я люблю свою дочь и буду делать все возможное, чтобы она была счастлива», — продолжила Успенская. Певица также попросила оставить сплетни и разговоры о здоровье Татьяны, потому что это вредит ей еще больше.