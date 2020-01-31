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«Неадекватно на все реагирует»: Любовь Успенская рассказала о душевном состоянии дочери после травмы лица

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Любовь Успенская с дочерью Татьяной

Фото: Starface

Королева шансона опубликовала в Instagram трогательный пост, в котором рассказала, как помогает дочери восстановиться после нескольких операций на лице. Любовь Успенская призналась, что из-за травмы у Татьяны пошатнулось не только физическое, но и психическое здоровье.

«Мне больно говорить об этом и делать подобные заявления. Но, я понимаю, что по-другому поток разговоров и сплетен не остановить. Каждый из нас в первую очередь человек, а уж потом все остальное. А каждый человек на самом деле мечтает о том, чтобы быть счастливым. Что конкретно ему для этого нужно — это уже личное дело каждого. Но факт остается фактом. Я тоже мечтаю, чтобы состояние моей дочери стабилизировалось и все трудности, которые нам приходится преодолевать каждый день, остались в прошлом. Я поделилась своей болью потому что не могу больше молчать», — начала свое нелегкое признание Любовь Успенская.

«Это моя правда, какой бы горькой она ни была. И я с ней живу. Моя дочь действительно пострадала в аварии год назад. И три клиники за нашими плечами не дали результатов. Мои попытки закрыть дочь от недоброго общества не увенчались успехом. Я старалась, но я не всесильна», — рассказывает Любовь Успенская.

Артистка добавила, что ее единственная дочь читает все, что пишут про ее знаменитую мать и ее саму в СМИ — и это ее очень задевает.

«Это ранит ее и отягощает и без того психологически неадекватное состояние. Мы пытаемся его поправить. Но она все читает и на все неадекватно реагирует. Публичным людям всегда достается больше. Я люблю свою дочь и буду делать все возможное, чтобы она была счастлива», — продолжила Успенская. Певица также попросила оставить сплетни и разговоры о здоровье Татьяны, потому что это вредит ей еще больше.

Татьяна Плаксина

Фото: Instagram

Напомним, Татьяна Плаксина во время катания на велосипеде упала и сломала челюсть в нескольких местах. Ей провели несколько операций, она долго восстанавливалась в европейских клиниках. Периодически любовь Успенская рассказывала о здоровье дочери и том, как переживает за нее.

Недоброжелатели артистки все время обсуждают ее семью и то, как она выглядит, обвиняя ее в увлечении пластическими операциями. Любовь Успенская несколько раз отвечала хейтерам, а ее новый пост стал настоящим криком души.