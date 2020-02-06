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«Он разрушил мою жизнь и жизнь дочери»: Любовь Успенская разводится с мужем после 30 лет брака

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Любовь Успенская с мужем Александром и дочерью Татьяной

Фото: Кадр программы

Королева шансона обвинила Александра Плаксина во всех проблемах, которые возникли в отношениях между ней и дочкой.

65-летняя Любовь Успенская дала откровенное интервью Андрею Малахову. В программе «Прямой эфир» артистка прокомментировала ситуацию с единственной дочерью Татьяной, которая обвинила мать в том, что та силой удерживает ее в доме, гнет под свои рамки и даже душит. Весь разговор Любовь Успенская плакала и ей периодически требовалась помощь медиков.

Несколько дней назад Татьяна Плаксина в эфире одного ток-шоу выдала сенсационные заявления о насилии со стороны звездной матери и о том, что Любовь Успенская употребляет запрещенные вещества. В разговоре с Андреем Малаховых певица все опровергла и рассказала, как все было на самом деле. А главным виновником всех бед она назвала мужа Александра, с которым прожила более 30 лет.

«Я давно хотела с ним развестись. Это решение приняла, когда Тане было всего 4 года. Но тогда он стал шантажировать меня тем, что не даст дочери разрешение на выезд из США, где мы тогда жили, — призналась Любовь Успенская. — И я смирилась с тем, что мне придется жить с ним».

Артистка также призналась, что муж развратил дочь деньгами и позволил ей делать все что угодно. «Он настоял на том, чтобы у нее была карточка, как и у нас. Она всегда жила в тепличных условиях и не знала счет деньгам, — рассказывает взволнованная мать. — После того, как Таня уехала учиться в США, все пошло кувырком».

Плаксина бросила колледж и растратила большие суммы на друзей. По словам Любови Успенской, муж потакал всем прихотям дочери и из-за этого она стала курить запрещенные вещества. «Она возвращалась домой невменяемая, все время кричала, — рассказывает артистка. — Я не хотела, чтобы она уезжала на Коста-Рику, но муж отпустил, купив ей билеты. Там уже у Тани начались проблемы. Она хотела жить только на большой вилле и нигде в другом месте. Я пошла на это. Ну а после произошла трагедия с травмой».

Фото: Кадр программы

Муж Успенской, зная, что у дочери проблемы, не поспешил ей на помощь. «Мы уже год не живем вместе. Все годы нашего брака он пользовался моими деньгами. Я купила ему бизнес, но он его потерял. Квартиру ему тоже купила я. Это человек с черной энергетикой, я не хотела возвращаться домой, когда он был здесь».

Однако несколько лет назад в программе Тимура Кизякова Любовь успенская рассказывала о своем большом чувстве к супругу и о том, как они познакомились.

В беседе с Андреем Малаховым Татьяна Плаксина от своих слов в адрес матери на отказалась, утверждая, что та ломает ее под себя — в жизни и в творчестве.

Фото: Instagram, кадры программы

Видео: «Россия 1», Первый канал

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