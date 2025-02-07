Гоша Рубчинский опроверг заявления о ссоре с Канье Уэстом из-за его жены Цензори

Российский дизайнер Гоша Рубчинский на самом деле не ссорился с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщил Telegram-канал «Только никому…».

«С нами связались представители Гоши Рубчинского и прояснили ситуацию. По их словам, твиты Йе не имеют отношения к дизайнеру, и единственная причина, по которой Гоша закончил сотрудничество с брендом Yeezy — скорый лонч его собственного бренда», — сказано в материале.

Напомним — днем 7 февраля Рубчинский в своих соцсетях заявил, что покидает пост главного дизайнера бренда Yeezy, принадлежащего Уэсту, и намерен заниматься продвижением своей собственной продукции. Сделано это было вскоре после того, как Канье разразился на платформе X гневной тирадой из двух десятков постов, в которых, среди прочего, подтвердил свою любовь к Гитлеру и призвал выпустить из тюрьмы обвиняемого в изнасилованиях и торговле людьми рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Кроме того, Уэст объявил о выпуске коллаборации с брендом Комбса.

Вскоре за анонсом Рубчинского его ухода из Yeezy Канье выложил очередной пост с оскорблениями в адрес неназванного сотрудника, который якобы возмутился образом его жены Бьянки Цензори на церемонии вручения премии «Грэмми». Исполнитель, по его словам, уже уволил этого человека и заблокировал его во всех социальных сетях. Цепочка данных событий породила волну слухов о конфликте между Уэстом и его главным дизайнером.

После опровержения этих сообщений в «Только никому…» обратили внимание на тот факт, что официальный аккаунт Yeezy в соцсетях по-прежнему подписан на Рубчинского.

Ранее Канье Уэст сообщил, что болен аутизмом.