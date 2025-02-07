Российский друг Канье Уэста отрекся от рэпера после его публичной поддержки P.Diddy

Российский дизайнер Гоша Рубчинский решил завершить сотрудничество с рэпером Канье Уэстом и его брендом. Он сделал заявление о прекращении партнерства после того, как иностранный артист публично поддержал находящегося под арестом P.Diddy.

В личном блоге Гоша дал понять, что его «дроп» с Канье в декабре прошлого года был последним. Отныне они работать вместе не будут. Таким образом дизайнер еще и открестился от футболок с именем Шона Комбса, которые анонсировал недавно Уэст. Напомним, что одежду рэпер хочет выпустить, так как не согласен с обвинениями, которые предъявляют P.Diddy, в их числе торговля людьми и педофилия.

Рубчинский не стал пояснять, по какой причине решил больше не сотрудничать с Канье. Но дал понять, что скоро его собственный бренд ждет перезапуск.

Напомним, что Канье Уэст стал одним из главных ньюсмейкеров за последнее время. Сначала он попал в скандал на «Грэмми», где его жена появилась в прозрачном платье, а затем стало известно, что рэперу диагностировали аутизм. После он еще больше шокировал поклонников, опубликовав пост в поддержку P.Diddy, и потребовал освободить его.

Ранее P. Diddy ответил на слова поддержки Канье Уэста.