Модель Бьянка Цензори, жена американского рэпера Канье Уэста, не понесет никакого наказания за свой внешний вид церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом сообщает TMZ.

Напомним — мероприятие пришло в воскресенье, и Цензори появилась на нем в полностью прозрачном платье без единого предмета нижнего белья под ним. Сперва СМИ написали, что Цензори и Уэста выгнали с помощью охраны и полиции; позже появилась информация, что они уехали сами.

После громкого скандала Сеть вскипела призывами наказать скандальную парочку за нарушение общественных норм. Цензори обвинили даже в негативном влиянии на детей — популярной быстро стала фотография с церемонии, на которой чернокожий мальчик украдкой и с очень большим интересом смотрит на ее формы.

Но, по данным TMZ, все эти возмущения так и останутся пустыми сотрясаниями воздуха, а наказан никто не будет — просто потому что в итоге никто на Цензори официально и не пожаловался.

Ранее мы писали о том, что экс-возлюбленная Уэста Джулия Фокс также пришла на «Грэмми» в прозрачном костюме.