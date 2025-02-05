После скандала на «Грэмми» Канье Уэст заявил, что у него аутизм

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что болен аутизмом. Такое признание он сделал во время беседы с журналистом Джастином Лэбоем.

По словам Канье, ранее ему ошибочно поставили диагноз «биполярное расстройство». О его некорректности он узнал только благодаря своей жене Бьянке Цензори.

«Я пошел к одному врачу, который работал с Джастином Бибером… Моя жена отвела меня к нему, сказала: «Что-то в твоем поведении не похоже на биполярное расстройство. В итоге оказалось, что у меня аутизм», — приводит слова исполнителя The Mirror.

По словам рэпера, болезнь периодически мешает ему жить — он иногда может терять контроль над собой. Это в достаточной степени фрустрирует Уэста.

Признание музыканта прозвучало буквально спустя три дня после громкого скандала на церемонии вручения премии «Грэмми» — Уэст пришел туда с Цензори, которая была одета в абсолютно прозрачное платье. Поведение пары вызвало волну критики — из-за этого Канье потерял несколько контрактов на выступления, но в то же время запустил новую линейку одежды, флагманом которой то прозрачное платье и стало. Впрочем, никаких правил, как выяснилось, своим перформансом Цензори не нарушила.

Ранее мы писали о том, что рэпер сел на диету из-за угрозы развода.