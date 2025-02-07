«Я нацист»: Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру

Американский рэпер Канье Уэст признался в любви к Гитлеру в рамках своей многочасовой речи в соцсети X. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Музыкант с гордостью утверждал, что является нацистом, а также рассказал, что любит Гитлера. Это случилось после того, как он озадачил своих поклонников просьбой к бывшему президенту Трампу освободить продюсера P. Diddy из тюрьмы.

«Я люблю Гитлера»; «Я нацист»; «Я говорю все, что хочу»; «Все белые люди расисты», — приводит издание цитаты Уэста.

Исполнитель также выразил мнение, что слово «антисемит» придумали евреи для своей защиты. Канье подчеркнул, что больше никогда не будет доверять евреям и работать с ними. Он обвинил еврейский народ в том, что тот «управлял им».

«Евреи ненавидят белых людей и используют темнокожих»; «Ясно, что вы, евреи, больше не управляете мной»; «Это свободная страна, и это мое свободное мнение», — писал рэпер.

Уточняется, что Уэст выложил на сайте X более 20 постов за час. Артист также заверил, что во время публикации сообщений находился в трезвом состоянии.

Ранее стало известно, что дизайнер Гоша Рубчинский завершил работу с Канье Уэстом после его заявления о P. Diddy.