P. Diddy ответил на призыв Канье Уэста освободить его из тюрьмы

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), находящийся под стражей в ожидании суда, поблагодарил своего коллегу Канье Уэста за призыв освободить его. Теплые слова в адрес бывшего друга Комбс опубликовал в социальных сетях.

Напомним — исполнителя обвиняют в торговле людьми и рэкете, а также во множестве изнасилований, причем среди его жертв были в том числе несовершеннолетние. Комбса арестовали в сентябре 2024 года, с тех пор он пребывает в тюрьме.

7 февраля Канье Уэст в своем аккаунте на платформе X выложил воззвание выпустить Комбса из-под стражи. Его дело он сравнил с делом певца Криса Брауна, за которого в свое время никто так и не смог заступиться. Уэст также объявил, что в поддержку P. Diddy он запускает коллаборацию с его брендом Sean John, которую исполнители обсуждали еще до заключения Комбса.

Опальный рэпер высоко оценил этот жест поддержки и сделал репост с анонсом коллаборации в своих соцсетях — которые он, к слову, ведет из-за решетки.

«Спасибо моему брату Йе», — подписал Комбс.

Ранее Канье Уэст заявил, что болен аутизмом.