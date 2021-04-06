Кольцо по цене жилья на Арбате и часы, как авто: самые дорогие покупки звезд

Яна Рудковская засветила роскошное кольцо, которым дополнила свой total look от Christian Dior на премии GQ Super Women. Kp.ru поинтересовались у байера, сколько может стоит подобный перстень. Эксперт отметила, что самый редкий экземпляр зеленого бриллианта обойдется в 56 000 000 рублей, а тот, что на Рудковской, оценила в 20 – 25 миллионов.

Почетное второе место мы отдаем дочери Александра Серова Мишель, которая недавно блистала на светском мероприятии с часами за 5 миллионов рублей. Приблизилась к таким затратам и Мария Погребняк, которая не снимая носит любимое кольцо Panthère de Cartier, усыпанное бриллиантами. Его стоимость варьируется от 1,2 до 3,4 миллионов рублей в зависимости от размера.