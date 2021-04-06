Кольцо по цене жилья на Арбате и часы, как авто: самые дорогие покупки звезд
Фото: Пресс-служба «GQ Super Women»
Яна Рудковская засветила роскошное кольцо, которым дополнила свой total look от Christian Dior на премии GQ Super Women. Kp.ru поинтересовались у байера, сколько может стоит подобный перстень. Эксперт отметила, что самый редкий экземпляр зеленого бриллианта обойдется в 56 000 000 рублей, а тот, что на Рудковской, оценила в 20 – 25 миллионов.
Почетное второе место мы отдаем дочери Александра Серова Мишель, которая недавно блистала на светском мероприятии с часами за 5 миллионов рублей. Приблизилась к таким затратам и Мария Погребняк, которая не снимая носит любимое кольцо Panthère de Cartier, усыпанное бриллиантами. Его стоимость варьируется от 1,2 до 3,4 миллионов рублей в зависимости от размера.
Фото: Instagram @lopyrevavika
На что знаменитые модницы не жалеют денег, так это на аксессуары. Виктория Лопырева обожает сумки Chanel и носит их годами, а у Анастасии Решетовой целая коллекция Hermès Birkin, за которыми охотится полмира в ожидании своей очереди. Экс-возлюбленная Тимати питает слабость к коже, не скупится на новинки и умело добавляет дерзкие детали в свои аутфиты. Например, как в одном из недавних образов с остромодной косухой Saint Laurent за 389 500 рублей.
Среди селебрити и монарших особ — целый список поклонников носить вещи годами, заглядывать на распродажи в масс-маркете и в винтажные магазины. Кто из звезд не стесняется занашивать одежду до дыр — ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram / пресс-служба
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