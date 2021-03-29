Анастасия Решетова спустила 389 500 рублей на модную куртку

Пока маленький Ратмир занимался плаванием, модель успела похвастаться косухой из мягкой кожи цвета молочного шоколада из весенне-летней коллекции Saint Laurent. На модный трофей звезда не поскупилась: обновка обошлась ей в нескромные 389 500 рублей. В каждую руку — еще по миллиону: в лаконичный casual-образ со светлыми джинсами и бланковой рубашкой вписалась любимая модель сумки Решетовой Hermès Birkin, причем не одна, а целых две. Носить две сумки вместе рекомендуют и дизайнеры. Возьмите этот трюк на заметку, если совмещаете работу, спорт и обязанности мамы.

А дочь Валерия Меладзе Инга показала более бюджетный вариант верхней одежды на межсезонье. Как молодая дизайнер обыграла куртку-«овечку» отвечественного бренда за 9000 рублей — читайте на Passion.ru.