От принца Гарри до Ирины Шейк: знаменитости, которые занашивают одежду до дыр
Фото: Eastnews
Ирина Шейк в «простреленных» брюках
Фото: Eastnews
Не так давно на улицах Милана вездесущие папарацци поймали Ирину Шейк. Модель вышла прогуляться и взять стаканчик кофе, и тут ее подловили на пикантной детали. Total-образ от Versace дал течь, и положение не спас ни кашемировый кардиган, ни сумка от Донателлы за 172 000 рублей. Когда Шейк развернулась к камерам спиной, в объективы фотографов попали заношенные до дыр брюки.
«Вечный» костюм принца Гарри
Фото: Globallook
7 марта вышло эксклюзивное интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл, которого, затаив дыхание, ждал весь мир. Все, конечно, тут же принялись обсуждать наряды пары. Любопытно, что беременная Меган сидела в шелках от Giorgio Armani за круглую сумму в 348 000 рублей, а ее супруг — в старом сером костюме J.Crew, в котором только и ходит последние года три. Пронырливые пользователи Сети заметили и потертости на любимых замшевых туфлях принца, что активно обсуждали в течение нескольких дней.
Эшли Грэм в дырявых колготках
Совершенно свободно и раскованно чувствовала себя Эшли Грэм во время съемки для итальянского Vogue. Модель, по всей видимости, так увлеклась позированием, что порвала капроновые колготки. И пусть: такая деталь сыграла ей только на руку и поддержала настроение образа.
Пыльные сапоги Бритни Спирс
Фото: Instagram @britneyspears
Бритни Спирс достается от хейтеров в двойном объеме, и главная их зацепка — ее стиль. Пользователей Сети интересует, что случилось с Брит и почему ее наряды выглядят так, будто она выкопала их в недрах гардероба. Не так давно в центре внимания оказались любимые сапоги певицы, в которых она неоднократно появлялась за последние несколько лет. Фолловеры предположили, что в шкафу поп-дивы они пылятся с девяностых.
Старые наряды Кейт Миддлтон
Фото: Globallook
Рекордсменкой по количеству повторяющихся образов можно назвать Кейт Миддлтон. Герцогиню совсем не волнует, из коллекции какого года ее платье. Так, например, в 2011 она выгуливала лимонно-желтый «футляр» в Сиднее, а затем появилась в нем на Zoom-встрече в 2020-м. Наряду уже более 9 лет, и это повод позавидовать точеной фигуре Кейт, на которой оно по-прежнему идеально сидит.
Фото: Screenshot/Daily Mail
Ранее мы рассказывали о звездах, которые не умеют носить мини. Предлагаем усвоить модный урок и взять на карандаш, как делать не надо на примере Бритни Спирс, Дженнифер Лопес и других селебрити. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram
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