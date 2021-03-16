От принца Гарри до Ирины Шейк: знаменитости, которые занашивают одежду до дыр

Бритни Спирс достается от хейтеров в двойном объеме, и главная их зацепка — ее стиль. Пользователей Сети интересует, что случилось с Брит и почему ее наряды выглядят так, будто она выкопала их в недрах гардероба. Не так давно в центре внимания оказались любимые сапоги певицы, в которых она неоднократно появлялась за последние несколько лет. Фолловеры предположили, что в шкафу поп-дивы они пылятся с девяностых.

Старые наряды Кейт Миддлтон