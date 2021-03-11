Виктория Лопырева выгуляла сумку 3-летней давности за 360 000 рублей

Mini Pearl от Chanel блистала на подиуме весенне-летней коллекции 2019 года в Париже. Виктория успела обзавестись своей твидовой красоткой. Микс нежных конфетных оттенков сочетается с кожей, металлической фурнитурой и акцентной деталью в виде ручки из крупных жемчужных бусин. Сейчас аксессуару присвоен статус sold out во всех платформах, а ранее сумку можно было приобрести примерно за 4 900 долларов (более 360 000 рублей, — прим. ред.). Лопырева выгуляла свою трофейную it-bag с шелковым платьем-комбинацией и кардиганом отечественного производства.

Не так давно модным приобретением похвасталась Юлия Меньшова, которая собрала свои старые драгоценные камни и превратила их в семейную реликвию. Теперь на безымянном пальце телеведущей красуется кольцо за 81 000 рублей. Подробности с фото — на Passion.ru.