Шесть нулей в чеке: сколько стоит любимое кольцо Марии Погребняк

В последнее время увесистая «пантера» частенько появляется на безымянном пальце звезды. С любого ракурса в нем легко узнать «хищника» из коллекции Panthère de Cartier. На кольце из 18-каратного белого золота красуется более 180 мерцающих бриллиантов, а на ценнике — круглая сумма с шестью нулями. В зависимости от размера и количества драгоценных камней стоимость украшения может варьироваться от 1,2 до 3,4 миллионов рублей. На одном стейтмент-аксессуаре Погребняк не остановилась. Ювелирного представителя семейства кошачьих она сочетает с любимым украшением — помолвочным кольцом. На бриллиант супруг явно не поскупился: в интервью для Teleprogramma.pro Мария отметила, что вес камня — 10 карат.

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