Анна Седокова гордится первым выходом старшей дочери на подиум: «Мне кажется, это было невероятно»

«Мое самое крутое счастье. Это мы с @lalina_one вчера возвращаемся с ее первого (моего первого) показа !!!!!! Аааааа!!! Как человек волновался ! Ведь ей даже никто ничего не показал! "Просто выйди и иди, ты же крутая" — сказала ей мать и начала решать 1000001 организационный вопрос», — написала певица.