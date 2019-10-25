Анна Седокова гордится первым выходом старшей дочери на подиум: «Мне кажется, это было невероятно»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анны Седоковой
«Мое самое крутое счастье. Это мы с @lalina_one вчера возвращаемся с ее первого (моего первого) показа !!!!!! Аааааа!!! Как человек волновался ! Ведь ей даже никто ничего не показал! "Просто выйди и иди, ты же крутая" — сказала ей мать и начала решать 1000001 организационный вопрос», — написала певица.
Анна Седокова старалась поддержать дочь: «Я ей сказала две вещи перед выходом! Что бы не случилось, не выходи из образа и что люблю ее сильно-сильно».
«Мне кажется, это было невероятно! И не важно, что только что, мы с тобой проспали самолет. Ведь главное это не останавливаться и продолжать идти к своей цели!! И не выходить из образа», — добавила гордая мать.
Фото и видео: instagram
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