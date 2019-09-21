Анна Седокова рассказала, как найти идеального мужчину

Напомним, у Анны Седоковой есть трое детей от троих мужчин — дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского и сын Герман, отцом которого, предположительно, является Артем Комаров. В СМИ часто появляются слухи о новых романах экс-солистки группы «ВИА Гра». Так, недавно обсуждались ее отношения с женатым баскетболистом, 27-летним Янисом Тимма. Супруга баскетболиста, Сана Тимма, опубликовала гневный пост в соцсети, в котором обвинила отца своего ребенка в недостойном поведении по отношению к ней. «Полгода назад он стал мне изменять. Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице», — написала Сана. В свою очередь, Анна, обычно не комментирующая слухи о себе, ответила, что считает Яниса самым добрым и порядочным человеком: «Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис — самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он — гордость страны, гордость команды и моя гордость».