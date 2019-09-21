Анна Седокова рассказала, как найти идеального мужчину

Анна Седокова не теряет надежды встретить идеального мужчину. Певица с удовольствием поделилась с подписчицами советами, как приблизить себя к этой встрече. «Для начала, его нужно самой придумать, продумать его с точностью до сантиметра.) Вот я хочу, чтобы он был красивый и богатый - это не вариант 🤦🏽♀️ Все хотят и ты туда же. Нужны подробности. Детали. Итак, девочки, холостячки, сейчас будет домашнее задание. Прямо сейчас напишите тут минимум 5 самых важных качеств в вашем мужчине (умный/красивый умоляю, не пишем , be more specific 👇🏼). Если будет больше 5 - гениально, потому что нужно 20 минимум. Вы пишите, а я буду задавать вам вопросы по каждому из пунктов. Во время написания приходит осознание и, надеюсь, принятие. Следующий шаг – закрыть глаза и представить, что вы делаете, куда вечером идёте, под какой сериал ночью засыпаете», — уверена Анна.
Напомним, у Анны Седоковой есть трое детей от троих мужчин — дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского и сын Герман, отцом которого, предположительно, является Артем Комаров. В СМИ часто появляются слухи о новых романах экс-солистки группы «ВИА Гра». Так, недавно обсуждались ее отношения с женатым баскетболистом, 27-летним Янисом Тимма. Супруга баскетболиста, Сана Тимма, опубликовала гневный пост в соцсети, в котором обвинила отца своего ребенка в недостойном поведении по отношению к ней. «Полгода назад он стал мне изменять. Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице», — написала Сана. В свою очередь, Анна, обычно не комментирующая слухи о себе, ответила, что считает Яниса самым добрым и порядочным человеком: «Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис — самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он — гордость страны, гордость команды и моя гордость».
Больше об Анне Седоковой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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