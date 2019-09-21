passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анна Седокова рассказала, как найти идеального мужчину

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анна Седокова

Фото: Instagram Анны Седоковой

Певица дала ценный совет своим подписчицам.

Анна Седокова не теряет надежды встретить идеального мужчину. Певица с удовольствием поделилась с подписчицами советами, как приблизить себя к этой встрече. «Для начала, его нужно самой придумать, продумать его с точностью до сантиметра.) Вот я хочу, чтобы он был красивый и богатый - это не вариант 🤦🏽‍♀️ Все хотят и ты туда же. Нужны подробности. Детали. Итак, девочки, холостячки, сейчас будет домашнее задание. Прямо сейчас напишите тут минимум 5 самых важных качеств в вашем мужчине (умный/красивый умоляю, не пишем , be more specific 👇🏼). Если будет больше 5 - гениально, потому что нужно 20 минимум. Вы пишите, а я буду задавать вам вопросы по каждому из пунктов. Во время написания приходит осознание и, надеюсь, принятие. Следующий шаг – закрыть глаза и представить, что вы делаете, куда вечером идёте, под какой сериал ночью засыпаете», — уверена Анна.

Напомним, у Анны Седоковой есть трое детей от троих мужчин — дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского и сын Герман, отцом которого, предположительно, является Артем Комаров. В СМИ часто появляются слухи о новых романах экс-солистки группы «ВИА Гра». Так, недавно обсуждались ее отношения с женатым баскетболистом, 27-летним Янисом Тимма. Супруга баскетболиста, Сана Тимма, опубликовала гневный пост в соцсети, в котором обвинила отца своего ребенка в недостойном поведении по отношению к ней. «Полгода назад он стал мне изменять. Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице», — написала Сана. В свою очередь, Анна, обычно не комментирующая слухи о себе, ответила, что считает Яниса самым добрым и порядочным человеком: «Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис — самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он — гордость страны, гордость команды и моя гордость».

Больше об Анне Седоковой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!