«Люблю»: Анна Седокова призналась в чувствах к баскетболисту Янису Тимма
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Фото: Instagram Анны Седоковой
Некоторое время назад в Сети появились слухи о новом романе 36-летней экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой с 27-летним баскетболистом Янисом Тимма. Скандал вокруг их отношений разгорелся, когда брошенная спортсменом жена обвинила его в изменах и непорядочном отношении к себе. Тогда Сана Тимма рассказала, что баскетболист заблокировал ее счета и выставил с сыном на улицу. Анна Седокова встала на защиту любимого мужчины, назвав его порядочным и добрым, а также своей гордостью. Когда шумиха вокруг нового романа певицы стихла, в ее блоге стали появляться редкие снимки с новым избранником. «ЛЮБЛЮ❤️», — подписала Анна новое фото с Янисом.
А в разделе Stories Седокова поделилась несколькими видео с концерта, который посетила в компании возлюбленного.
Напомним, Анна Седокова была замужем за футболистом Валентином Белькевичем, от которого родила дочь Алину. Во втором браке с бизнесменом Максимом Чернявским певица родила дочь Монику. Отцом младшего ребенка Седоковой, Гектора, по слухам, является бизнесмен Артем Комаров.
Больше об Анне Седоковой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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