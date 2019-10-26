«Люблю»: Анна Седокова призналась в чувствах к баскетболисту Янису Тимма

Некоторое время назад в Сети появились слухи о новом романе 36-летней экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой с 27-летним баскетболистом Янисом Тимма. Скандал вокруг их отношений разгорелся, когда брошенная спортсменом жена обвинила его в изменах и непорядочном отношении к себе. Тогда Сана Тимма рассказала, что баскетболист заблокировал ее счета и выставил с сыном на улицу. Анна Седокова встала на защиту любимого мужчины, назвав его порядочным и добрым, а также своей гордостью. Когда шумиха вокруг нового романа певицы стихла, в ее блоге стали появляться редкие снимки с новым избранником. «ЛЮБЛЮ❤️», — подписала Анна новое фото с Янисом.