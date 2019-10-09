Перестали скрываться: 36-летняя Анна Седокова поделилась совместным снимком с молодым возлюбленным
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Фото: Instagram
Уже два месяца не стихают обсуждения нового романа Анны Седоковой с 26-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Скандал вокруг их отношений разгорелся, когда брошенная спортсменом жена обвинила его в изменах и непорядочном отношении к себе.
Тогда Сана Тимма рассказала, что баскетболист заблокировал ее счета и выставил с сыном на улицу. Анна Седокова встала на защиту любимого мужчины, назвав его порядочным и добрым, а также своей гордостью.
«Не надо изображать из себя ангела, в то время как ты являешься самой большой с***й во всей России. Наши родители плачут, а ты — позор для своей семьи! Плачу и я, ведь он был самым любящим мужем до тех, пока не встретил тебя. И все это дерьмо он делает только потому, что ты заставила его» — ответила певице брошенная жена Сана.
Анна в перепалки больше не вступала, но и любовника на фото не «светила». Теперь же, когда шумиха улеглась, экс-солистка «ВИА Гры» поделилась с подписчиками совместной с Янисом фотографией. «Ведь мы до самого конца по одному пути…», - романтично подписала она снимок.
Фото: Instagram
Напомним, Анна Седокова растит троих детей от разных мужчин: дочерей Алину и Монику и сына Гектора. С отцом каждого ребенка ее отношения не длились долго. Янис Тимма состоял в отношениях с женой Саной девять лет. У них есть маленький сын.
Фото и видео: Instagram
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