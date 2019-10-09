Перестали скрываться: 36-летняя Анна Седокова поделилась совместным снимком с молодым возлюбленным

Тогда Сана Тимма рассказала, что баскетболист заблокировал ее счета и выставил с сыном на улицу. Анна Седокова встала на защиту любимого мужчины, назвав его порядочным и добрым, а также своей гордостью.

«Не надо изображать из себя ангела, в то время как ты являешься самой большой с***й во всей России. Наши родители плачут, а ты — позор для своей семьи! Плачу и я, ведь он был самым любящим мужем до тех, пока не встретил тебя. И все это дерьмо он делает только потому, что ты заставила его» — ответила певице брошенная жена Сана.