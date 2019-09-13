«Янис — моя гордость»: 36-летняя Анна Седокова подтвердила роман с молодым баскетболистом и сцепилась с брошенной им женой

С начала августа светские сплетники обсуждают роман многодетной певицы Анны Седоковой с женатым баскетболистом Янисом Тимма. Особую пикантность ситуации придавала разница в возрасте влюбленных — 36 и 27 лет. Однако настоящий скандал разгорелся после того, как покинутая спортсменом и посвятившая ему девять лет жизни жена написала пост в соцсетях, в котором обвинила отца своего ребенка в недостойном поведении по отношению к ней.

«Полгода назад он стал мне изменять. Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице», — написала Сана.

Спустя некоторое время выступившая в роли разлучницы Анна ответила на обвинения, назвав обсуждаемые прессой поводы «грязью»: «Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители. Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис — самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он — гордость страны, гордость команды и моя гордость. Вы еще успеете всех осудить и обсудить, ведь время все расставит на свои места. А пока припрячьте свои камни до следующей серии, ведь в ней будет неожиданный поворот».

«Не надо изображать из себя ангела, в то время как ты являешься самой большой с***й во всей России. Наши родители тоже плачут, а ты — позор для своей семьи! Плачу и я, ведь он был самым любящим мужем до тех, пока не встретил тебя. И все это дерьмо он делает только потому, что ты заставила его» — ответила Сана.