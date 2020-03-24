52-летняя Джулия Робертс показала «неприбранное» фото без прически, макияжа и фильтров
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13
Фото: Instagram Джулии Робертс
Джулия Робертс показала, как выглядит во время карантина.
«В это уникальное и хрупкое время я остаюсь дома ради моей семьи, малого бизнеса, ради всех медицинских работников во всем мире, ради моего чудесного 95-летнего соседа. Я остаюсь дома для того, чтобы сделать свой маленький вклад в решение проблемы. Все вы, я прошу, останьтесь дома. Это самое правильное, что мы можем сейчас сделать», написала она.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!