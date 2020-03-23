Не зацикливаться на еде и еще 5 правил, которые помогут не поправиться на карантине

Также Скотт утверждает, что самое большое заблуждение всех худеющих заключается в том, чтобы есть меньше. «Большинство людей считают, что, оказавшись на карантине, они начинают есть гораздо больше, чем раньше. Но не думайте, что, если пропустите прием пищи, вы станете стройнее. Это не так. Правильный рацион должен состоять из 3 основных приемов пищи и 3 перекусов, последний из которых надо устраивать за 1-1,5 часа до сна». Однако порции должны быть небольшие. Определить размер порций просто, для этого даже не нужны весы. По словам Скотта, достаточно пользоваться «правилом сложенных ладоней». «Не надо взвешивать, измерять или делать с едой что-то еще. Правильная порция – та, что умещается в двух ваших сложенных ладонях. В ней достаточно белка, жиров и углеводов» – поясняет специалист по питанию.

Еще одно важное правило для сохранения фигуры – перестать зацикливаться на весе. Выбросьте весы и оценивайте свой успех по тому, как вы выглядите и себя чувствуете. И не забывайте пить. Даже если вы застряли дома, важно не забывать пить до 3 литров чистой воды, особенно если вы работаете или заняты умственной деятельностью, это поможет вывести токсины.

Также фитнес-тренер заявил, что, несмотря на то, что спортивные клубы и фитнес-центры закрыты, это не повод отказываться от спортивных нагрузок. Наверняка у вас дома есть коврик, самое время стряхнуть с него пыль. Выбирайте онлайн-программу по вкусу и вносите тренировку с свое расписание. И последний совет специалиста – высыпайтесь ночь, это самое лучшее, что вы можете сделать для восстановления своей психики и душевного равновесия, которое к тому же поможет избежать тяги к сладкому и мучному днем.

Фото: depositphotos

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