Анна Семенович рассказала, с кем проводит карантин: «У меня сейчас полная репетиция семейной жизни»

«Я изолировала себя в собственной квартире с двумя мужчинами. Не поймите неправильно. Один из них — мой любимый человек, а второй — младший брат. Решили, что так проводить время в «заточении» веселее. Поэтому у меня сейчас полная репетиция семейной жизни, причем в двойной дозе. И скажу честно, непростое это дело», — поделилась она с корреспондентом журнала «СтарХит».