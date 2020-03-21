Анна Семенович рассказала, с кем проводит карантин: «У меня сейчас полная репетиция семейной жизни»
40-летняя Анна Семенович закрылась дома в компании брата и любимого мужчины.
«Я изолировала себя в собственной квартире с двумя мужчинами. Не поймите неправильно. Один из них — мой любимый человек, а второй — младший брат. Решили, что так проводить время в «заточении» веселее. Поэтому у меня сейчас полная репетиция семейной жизни, причем в двойной дозе. И скажу честно, непростое это дело», — поделилась она с корреспондентом журнала «СтарХит».
Фото и видео: Instagram
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