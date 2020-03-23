Принудительная изоляция: чем заняться на карантине, чтобы не сойти с ума

Если вы одиноки

Наверняка в самом начале вы испытали шок, сменившийся самой настоящей паникой – как теперь перенести свою «реальную» жизнь в виртуальное пространство, не отказываясь от привычных занятий. Первое, что приходит на ум – срочно взять все под контроль, чтобы как можно дольше создать иллюзию привычного образа жизни, словно ничего не случилось. Отрицание – защитная реакция организма, сообщают эксперты и утверждают, что подобное происходит отчасти из-за того, что вы боитесь перемен, переживаете, что не успеете закончить какие-то важные проекты, ощущаете чувство беспомощности и вообще, не понимаете, что будет завтра. Отсюда все ваши страхи и паника. Чтобы не усугублять ситуацию, постарайтесь не отказываться от привычного образа жизни, но внесите определенные корректировки в связи с принудительным карантином, в котором ежедневно оказываются все больше людей по всему миру.

Чем можно заняться во время самоизоляции: