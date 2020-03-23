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Принудительная изоляция: чем заняться на карантине, чтобы не сойти с ума

Если вас тоже не радуют новости последних дней, а соседи и друзья уже скупили все ближайшие магазины, посоветовав вам последовать их примеру, то, наверняка вы с ужасом ждете сообщений о принудительном карантине, в котором вам предстоит провести какое-то время, пока ситуация с распространением коронавируса Covid-19 не изменится. О том, чем заняться в самоизоляции и как не сойти с ума от невозможности вести привычный образ жизни – в материале Passion.ru.

Новости последних дней совсем не радуют: страны массово закрывают границы, отменяются масштабные мероприятия, премьеры откладываются на неопределенный срок, растет число заболевших коронавирусом, университеты и школы уходят на незапланированные каникулы, работодатели отправляют сотрудников по домам, а люди в панике закупаются продуктами первой необходимости на случай, если им придется провести на карантине какое-то время. И если семейным парам в каком-то смысле повезло потратить драгоценные минуты с пользой для отношений, то что делать одиночкам? Как им справиться с принудительной изоляцией и не сойти с ума за это время.

Фото: StockSnap/Pixabay

Если вы одиноки

Наверняка в самом начале вы испытали шок, сменившийся самой настоящей паникой – как теперь перенести свою «реальную» жизнь в виртуальное пространство, не отказываясь от привычных занятий. Первое, что приходит на ум – срочно взять все под контроль, чтобы как можно дольше создать иллюзию привычного образа жизни, словно ничего не случилось. Отрицание – защитная реакция организма, сообщают эксперты и утверждают, что подобное происходит отчасти из-за того, что вы боитесь перемен, переживаете, что не успеете закончить какие-то важные проекты, ощущаете чувство беспомощности и вообще, не понимаете, что будет завтра. Отсюда все ваши страхи и паника. Чтобы не усугублять ситуацию, постарайтесь не отказываться от привычного образа жизни, но внесите определенные корректировки в связи с принудительным карантином, в котором ежедневно оказываются все больше людей по всему миру.

Чем можно заняться во время самоизоляции:

  • Наладить удаленную работу, чтобы процесс не пострадал и обязанности выполнялись в полном объеме. Не засиживайтесь допоздна, чтобы утром не проспать начало рабочего дня, иначе все выйдет из-под контроля и качество вашей работы пострадает.
  • Подумать о смене рода деятельности. Если вы давно мечтали найти другую работу, то можете спокойно мониторить возможные варианты или вовсе получить новую профессию, пройдя обучение онлайн.
  • Заняться самообразованием. Самоизоляция – не повод отказываться от развития и самосовершенствования. Если у вас освободилось время, то найдите подходящие онлайн-курсы, мастер-классы, запишитесь в онлай-библиотеку или просто воспользуйтесь бесплатными развивающими программами, которые сейчас массово предлагают мировые бренды.
  • Заняться спортом. Данное время идеально подходит для того, чтобы прислушаться, наконец, к своему организму и добавить физическую активность в свою жизнь. Заниматься можно также онлайн, а чтобы не было скучно, можно устраивать совместные тренировки с подругами, например, по скайпу, отмечая результаты и достижения друг друга.
  • Перечитать любимые книги и пересмотреть фильмы или сериалы. Если у вас не хватало времени на книги и фильмы, то теперь, наверняка, у вас освободилась лишняя минутка, которую можно использовать с пользой. Составьте список книг (или фильмов) и отмечайте, сколько из этого списка вы уже «одолели».
  • Посвятить время себе. Вспомните, давно ли вы заглядывали внутрь себя или медитировали? Если вы даже вспомнить не можете, когда это было в последний раз, то воспринимайте карантин, как некий таймаут, во время которого можно полностью сосредоточиться на своих ощущениях, эмоциях и восприятиях. Проанализируйте свою жизнь, подумайте, что бы вы хотели еще изменить, чтобы улучить свое состояние. А заодно посвятите эти дни медитации, чтобы поправить свое психоэмоциональное состояние.

Фото: Pexels/Pixabay

Если у вас есть семья

С одной стороны, сама мысль о том, что вы попали в изоляцию с кем-то из близких, очень греет, а вот с другой, вряд ли кто-то сможет выдержать даже очень дорогого человека 24 часа в сутки. По словам психологов, даже самые крепкие отношения могут не выдержать такой проверки. К тому же, добавьте сюда еще необходимость работать удаленно и не забывать при этом уделять внимание мужу, детям, домашним питомцам и прочим обитателям квартиры. Чтобы избежать расставания, можно воспользоваться рекомендациями экспертов, которые помогут максимально безболезненно пережить данный период.

Как минимизировать риски в этот период:

  • Воспринимайте данный период как возможность провести больше времени с семьей. Распределите все таким образом, чтобы оставалось время на работу (если вы или ваш партнер работаете удаленно) и на романтику. Например, научитесь вместе готовить, устройте романтический вечер в ванной, пересмотрите вместе свои любимые фильмы и обсудите, наконец, те моменты, которые мешали вашим отношениям (или бытовые вопросы, до решения которых у вас все никак не доходили руки).
  • Сократите траты и придумайте «домашние» развлечения, которые будут интересны всем членам семьи. Глядите, и заведете свои семейные традиции, которые потом передадутся вашим детям и внукам.
  • Научитесь разговаривать и слушать друг друга. Сейчас у вас нет возможности хлопнуть дверью и уйти, куда глаза глядят. Используйте этот период, чтобы заново узнать своего партнера, понять, что его гложет или расстраивает. Выслушайте спокойно своего избранника и в ответ поделитесь своими переживаниями. Это поможет сплотиться и понять, что вы можете рассчитывать друг на друга в этой непростой ситуации.
  • Найдите время и пространство на себя. С пониманием отнеситесь к тому факту, что вашему партнеру необходимо будет какое-то время провести в одиночестве. Это не значит, что он вас разлюбил, а просто людям действительно время от времени нужно давать возможность отдохнуть друг от друга, чтобы не погрязнуть в рутине и заботах.

Фото: Pexels/Pixabay, StockSnap/Pixabay, Anastasia Gepp/Pixabay

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