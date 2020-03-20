19 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Проскурякова показала, как учится дистанционно: «В таком режиме теперь проходит наша учеба в Гитисе), кстати, очень удобный вариант!!! Спасибо современным технологиям)))»

Екатерина Андреева показала полностью закрытое лицо: «Дар предвидения. Вот так пошутила в Новой Зеландии в январе — и в марте оказалось, что так и надо на улицы выходить. Мое отношение к коронавирусу — это инфекция, которой создают биографию, которой она пока (а будем надеятся, что навсегда) не заслуживает. Давайте обратимся с сухим, логичным, четким данным статистики. Новый грипп — не самое страшное, что было на планете Земля. Панические настроения тоже не прибавляют здоровья. А когда начинается коллективная паника у большинства людей летит вегетативная система и достаточно быстро и начинаются серьезные проблемы со здоровьем — давление может подскочить за минуты, нарушение сна, пищеварения и т.д. Как ветер в уме, который сносит спокойствие, благополучие, ощущение стабильности. Я укрепляю иммунитет и это лучший ответ вирусу».

Кристина Асмус снова дразнит хейтеров: «#екарныйбабай #послетекстаужескучно #повернутьсяслабо #накепкеЯганаписано #япомнюасмуснормальной #чезапанталоны #тыжматьдолжнапонимать #нуисрака #этотыснималасьвунивере #накормитееегречкой #ужеразвелисьиливпроцессе #какойфирмылестница #скемдочьалло #когдановыйфильмнанемецком #рукипомыла #япошелпосамоизолируюсь #ничетакоеплечо #пропетроваписалиуже #орвышегор #сисеккакталантаневидать #ачесрукой #стопудовхештегигарикписал #сколькостоит #комусделатьартаватар #отцасалонастоле #апокакомуадресутынакарантине #догузеевойдалеко #тебеидетэтастена #ябтебяхештегнул #текстспасибочтоживой».