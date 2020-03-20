19 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Дэвид Бекхэм трогательно объявил добровольный карантин: «Я остаюсь дома ради Виктории Бекхэм и моих детей».
Лена Перминова показала милое видео: «Дети, я и карантин».
Деми Мур показала старое семейное фото в честь дня рождения Брюса Уиллиса.
Джорджина Родригес показала фото с Криштиану Роналду и детьми.
Мария Погребняк собрала всех своих сыновей в кадре.
Эшли Грэм поделилась трогательной фотографией с малышом.
Максим Галкин сообщил о переносе концертов:
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Дорогие мои зрители! В связи с эпидемиологической ситуацией мои ближайшие мартовские концерты переносятся. К счастью, удалось найти новые даты в этих же залах, поэтому ранее купленные билеты действительны. Также в связи с карантином в Финляндии до конца мая, мой майский концерт в Хельсинки переносится на 20 сентября. Залы те же, билеты действительны. Даты на картинке. По поводу концертов апреля и мая я сообщу дополнительно, как только будет ясность. Спасибо за понимание. Всем здоровья!
Юлия Проскурякова показала, как учится дистанционно: «В таком режиме теперь проходит наша учеба в Гитисе), кстати, очень удобный вариант!!! Спасибо современным технологиям)))»
Екатерина Андреева показала полностью закрытое лицо: «Дар предвидения. Вот так пошутила в Новой Зеландии в январе — и в марте оказалось, что так и надо на улицы выходить. Мое отношение к коронавирусу — это инфекция, которой создают биографию, которой она пока (а будем надеятся, что навсегда) не заслуживает. Давайте обратимся с сухим, логичным, четким данным статистики. Новый грипп — не самое страшное, что было на планете Земля. Панические настроения тоже не прибавляют здоровья. А когда начинается коллективная паника у большинства людей летит вегетативная система и достаточно быстро и начинаются серьезные проблемы со здоровьем — давление может подскочить за минуты, нарушение сна, пищеварения и т.д. Как ветер в уме, который сносит спокойствие, благополучие, ощущение стабильности. Я укрепляю иммунитет и это лучший ответ вирусу».
Кристина Асмус снова дразнит хейтеров: «#екарныйбабай #послетекстаужескучно #повернутьсяслабо #накепкеЯганаписано #япомнюасмуснормальной #чезапанталоны #тыжматьдолжнапонимать #нуисрака #этотыснималасьвунивере #накормитееегречкой #ужеразвелисьиливпроцессе #какойфирмылестница #скемдочьалло #когдановыйфильмнанемецком #рукипомыла #япошелпосамоизолируюсь #ничетакоеплечо #пропетроваписалиуже #орвышегор #сисеккакталантаневидать #ачесрукой #стопудовхештегигарикписал #сколькостоит #комусделатьартаватар #отцасалонастоле #апокакомуадресутынакарантине #догузеевойдалеко #тебеидетэтастена #ябтебяхештегнул #текстспасибочтоживой».
Фото и видео: Instagram
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