21 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/asmuskristina
Кристина Асмус опубликовала фото с Данилой Козловским и рассказала, как проходила пробы с ним: «Думаю, это один из немногих людей, кого представлять не нужно. Я мечтала поработать с Даней. И вот в июне мне говорят, что у меня будут пробы с ним... Я поехала для этого в Питер и очень волновалась. Оказалось, зря! Данила очень интеллигентный мужчина. Настоящий джентльмен! Самый внимательный и переживающий за партнера коллега в моей жизни», — написала актриса и добавила, что уже не дождется, когда сможет посмотреть новый сериал Козловского «Карамора».
Сегодня стало известно, кто заменил Анну Дзюбу в дуэте Artic&Asti. Ей стала знойная красавица, певица Севиль. В Instagram она рассказала, какие эмоции ее переполняют от нового этапа в творческой жизни.
«Я очень долго пыталась подобрать слова для этого поста. Чтоб было коротко и глубоко, чтоб рассказать вам, какими были эти 3 месяца для меня. Кто окружал меня, кто бережно "передал" в другие руки. Чьи глаза и упорный труд я вижу теперь. Признаюсь, что мне сложно уместить все мои мысли в текст одного сообщения. Тихая гордость за себя и искренняя радость воле случая. Спасибо. Отдельно благодарю тебя за веру, @artik . Let’s do it. С сегодняшнего дня я официально являюсь новой солисткой группы @artikastiofficial», — написала артистка в блоге. ⠀
21 января 2022 года Светлане Ходченковой исполнилось 39 лет. Актриса, которая не любит рассказывать о личной жизни, показала снимок, на котором позирует в окружении воздушных шаров.
Модель Оксана Воеводина поздравила с днем рождения красавицу-маму и показала милые архивные фото с ней.
Вчерашняя именинница Ольга Бузова (ей исполнилось 36 лет) поблагодарила всех за поздравления и показала море подаренных ей цветов.
Кети Топурия и Лев Деньгов отметили первый день рождения сына Адама. В знаменательную дату певица показала редкое фото с малышом.
Фото: www.instagram.com/buzova86
Дарья Сагалова улетела с мужем отдыхать в теплые края. Оттуда звезда сериала «Счастливы вместе» опубликовала фото, на котором похвасталась загаром.
Телеведущая Елена Николаева отмечает мини-день рождения сына. «Александру сегодня месяц. По этому поводу, а еще по поводу недосыпания провалялись в постели. Втроем. Моя сила воли оказалась самой крепкой, и я вообще решила никуда сегодня не ходить. Не ходить и попытаться работать из дома. Впрочем, в таком контексте вся суть "работать" выражена словом "попытаться". Из дома трудиться мне удается не очень эффективно: то кормлю, то сама ем, то засматриваюсь на этого сладкого мальчика так, что и час, и два пролетают незаметно. В общем, мы итак с 21.12.2021 каждый день живем в вихре праздника, поездок, наслаждений, чудес и какой-то невероятной событийности, а тут еще и месяц сыну. Ушли отмечать», — поделилась она с подписчиками.
Митя Фомин рассказал, что выбирает себе собаку. К этому вопросу артист подошел серьезно: ездит по питомникам, знакомится с разными породами. Певец уже определился с полом животного, это непременно должна быть девочка, а какой она будет, он решит позже.
Молодая мама Алеся Кафельникова отдыхает с семьей на берегу океана. Это любимое место на земле у российской модели. В блоге Алеси появились снимки с закатом невероятной красоты.
Певица Теона Контридзе путешествует по Брализии и в свойственной ей юмористической манере рассказывает о местных достопримечательностях.
Мария Горбань рассказала, что во второй раз уменьшила грудь. Актриса призналась, что ей, женщине с изящной фигурой бюст внушительного размера доставляет огромный дискомфорт. Операцию ей проводил друг семьи и крестный обоих ее детей.
Полина Диброва сообщила, что коронавирус покинул ее тело. Несколько дней назад она рассказывала, что подхватила «омикрон», теперь же привела доказательства того, что здорова.
Ирина Виторган в день объятий показала в блоге милое фото с младшей дочерью Кларой и призвала всех проявлять эмоции и нежность друг к другу как можно чаще.
Фото и видео: Instagram