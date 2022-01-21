21 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус опубликовала фото с Данилой Козловским и рассказала, как проходила пробы с ним: «Думаю, это один из немногих людей, кого представлять не нужно. Я мечтала поработать с Даней. И вот в июне мне говорят, что у меня будут пробы с ним... Я поехала для этого в Питер и очень волновалась. Оказалось, зря! Данила очень интеллигентный мужчина. Настоящий джентльмен! Самый внимательный и переживающий за партнера коллега в моей жизни», — написала актриса и добавила, что уже не дождется, когда сможет посмотреть новый сериал Козловского «Карамора».

Сегодня стало известно, кто заменил Анну Дзюбу в дуэте Artic&Asti. Ей стала знойная красавица, певица Севиль. В Instagram она рассказала, какие эмоции ее переполняют от нового этапа в творческой жизни.

«Я очень долго пыталась подобрать слова для этого поста. Чтоб было коротко и глубоко, чтоб рассказать вам, какими были эти 3 месяца для меня. Кто окружал меня, кто бережно "передал" в другие руки. Чьи глаза и упорный труд я вижу теперь. Признаюсь, что мне сложно уместить все мои мысли в текст одного сообщения. Тихая гордость за себя и искренняя радость воле случая. Спасибо. Отдельно благодарю тебя за веру, @artik . Let’s do it. С сегодняшнего дня я официально являюсь новой солисткой группы @artikastiofficial», — написала артистка в блоге. ⠀