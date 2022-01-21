«Кто-то пришивает, а я все убираю»: Маша Горбань поделилась подробностями пластической операции

«А у меня сегодня прекрасный день. Я в очередной раз уменьшила грудь. Кто-то пришивает, а я все убираю… Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем 70 Е. При каждой беременности она становилась еще больше. Как хорошо, что есть такие замечательные доктора. Илюша, спасибо, что в очередной раз избавил меня от ношения лифчика, я уже чувствую легкость. Вот только восстановлюсь, и сразу на спорт», — написала слова благодарности своему хирургу актриса.

Напомним, что в конце прошлого года актриса отметила свое 35-летие. Она с семьей улетела на Шри-Ланку. Мария замужем второй раз. От мужа — бизнесмена Кирилла Зоткина летом 2021 года она родила сына Нилана. От первого брака у актрисы есть семилетняя дочь Стефания.