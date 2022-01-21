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«Кто-то пришивает, а я все убираю»: Маша Горбань поделилась подробностями пластической операции

35-летняя актриса Мария Горбань — мама двоих детей. Младшего сына Нилана она родила летом в Америке. Актриса — обладательница отличной фигуры от природы, однако после рождения двух детей она была вынуждена лечь под нож пластического хирурга.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Маша Горбань со своим хирургом

Фото: Instagram @gorban_masha

Мария призналась, что сделала уже вторую операцию по уменьшению груди. В инстаграм звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями операции. Она поблагодарила своего хирурга, который, кстати, является еще и крестным отцом ее двоих детей.

«А у меня сегодня прекрасный день. Я в очередной раз уменьшила грудь. Кто-то пришивает, а я все убираю… Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем 70 Е. При каждой беременности она становилась еще больше. Как хорошо, что есть такие замечательные доктора. Илюша, спасибо, что в очередной раз избавил меня от ношения лифчика, я уже чувствую легкость. Вот только восстановлюсь, и сразу на спорт», — написала слова благодарности своему хирургу актриса.

Напомним, что в конце прошлого года актриса отметила свое 35-летие. Она с семьей улетела на Шри-Ланку. Мария замужем второй раз. От мужа — бизнесмена Кирилла Зоткина летом 2021 года она родила сына Нилана. От первого брака у актрисы есть семилетняя дочь Стефания.

Фото: Instagram

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