«"Омикрон", приветствую»: Полина Диброва второй раз заразилась коронавирусом
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/polinadibrova
32-летняя Полина Диброва уже несколько дней проводит в постели. А все из-за того, что второй раз за полтора года заразилась коронавирусом. В InStagram она рассказала о симптомах нового штамма «омикрон».
«Начало года и сплошные постельные сцены, интригующе. Этот ПЦР — приговор. С одной стороны — объяснение всему, что творится в организме, с другой — обреченное двухнедельное карантинное существование», — написала она в блоге.
Диброва рассказала, что первые дни болезни казались ей более страшными, чем при первом заражении, но потом она поняла, что болезнь проходит совсем иначе. «Мой первый раз был полтора года назад. "Омикрон", приветствую.
Началось все с горла. Першение, странное першение. Далее слабость и головная боль. Когда у меня болит горло, подобные симптомы частенько. Но дальше горло разрывалось так… Окунулась в детские "люгольные" воспоминания и дошла до отчаяния, так как ничего не помогало», — продолжила она рассказ, дбавив, что прибегла с народному методу, полосканию солью, содой и йодом.
Полина Диброва пошла сдавать ПЦР-тест в полной надежде, что у нее гнойная ангина или просто вирус, но ответ на ковид был положительным.
«Сейчас уже легче, горло успокоилось, но начался кашель. Головная боль исчезла, но есть небольшая слабость. Начала вспоминать, что существует спорт. В общем, пока постельные сцены», — завершила она повествование.
Отметим, что в России растет количество заболевших Covid-19, все из-за быстро распространяющегося нового штамма «омикрон». По данным за 17 января 2022 года, количество заразившихся составило 30 726 человек.
Фото и видео: Instagram