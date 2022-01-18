«"Омикрон", приветствую»: Полина Диброва второй раз заразилась коронавирусом

«Начало года и сплошные постельные сцены, интригующе. Этот ПЦР — приговор. С одной стороны — объяснение всему, что творится в организме, с другой — обреченное двухнедельное карантинное существование», — написала она в блоге.

Диброва рассказала, что первые дни болезни казались ей более страшными, чем при первом заражении, но потом она поняла, что болезнь проходит совсем иначе. «Мой первый раз был полтора года назад. "Омикрон", приветствую.

Началось все с горла. Першение, странное першение. Далее слабость и головная боль. Когда у меня болит горло, подобные симптомы частенько. Но дальше горло разрывалось так… Окунулась в детские "люгольные" воспоминания и дошла до отчаяния, так как ничего не помогало», — продолжила она рассказ, дбавив, что прибегла с народному методу, полосканию солью, содой и йодом.