Митя Фомин — откровенно о личном: «Хочу детей, но одного моего желания мало»
Passion.ru: Митя, в сентябре состоялась премьера экстрим-шоу «Звезды в Африке», где вы приняли участие. Вы сразу согласились на съемки? Что заставило вас отправиться на другой континент?
Митя Фомин: Не думал ни минуты. Я примерно представлял, что нас может ожидать, так как у меня был опыт участия в подобных реалити. Это вызов себе самому и возможность проверить, на что ты способен. Это полное обособление от условий, в которых ты привык находиться, смена режима, и в этом есть своя прелесть. Это игра, в конце концов. А я по жизни в чем-то игрок. Поэтому я согласился.
Passion.ru: Многие экстремальные шоу снимают в Подмосковье или в ближайших регионах, создавая антураж. Вас же на месяц забросили в Африку. Как вы прошли подобное испытание? Что было для вас самым впечатляющим?
Митя Фомин: Это был настоящий подарок! Во-первых, я очень люблю этот континент. Считаю, что он не познан, не раскрыт, не оценен до конца. В последний раз был в Африке лет 10 назад, мы тогда проехали несколько стран, и я был в восторге. Флора, фауна, люди — здесь все по-другому. Девственная, свободная, здесь много воздуха, неизученные культуры — все это впечатляет. Плюс, не забывайте, что мы все еще боремся или миримся, как угодно, с режимом пандемии, и путешествовать сейчас гораздо сложнее. Поэтому полететь в Африку в рамках реалити — для меня большой аргумент в пользу участия.
Passion.ru: Какие моменты шоу вы можете назвать самыми неприятными для себя, а какие наоборот? Каким достижением в проекте гордитесь и почему?
Митя Фомин: Это голосование против членов своей же команды однозначно. Наверно, более предсказуемый ответ был бы — черви на ужин, но нет. Голосование точно неприятней. Для меня каждый раз это был стресс, и делать я этого не хотел. Каждый боролся с собой, переступал через себя и надеялся на победу. Но это игра, и пришлось играть по правилам.
Горжусь... Я бы не назвал это достижением, но думаю, это был волевой поступок, хотя мне его ой как не хотелось совершать. И все внутри кричало об обратном. Зрителю только предстоит это увидеть, подробностей не раскрываю.
Passion.ru: Была ли у вас связь с внешним миром во время съемок? Вы скучали по близким?
Митя Фомин: Все, что вы видите на экране, точно передает ситуацию в лагере. Связи с внешним миром не было. Периодически давали телефоны на полчаса. Все остальное время мы были предоставлены сами себе и друг другу. Но я взял с собой книги, за время проекта открыл для себя фантастического японского писателя Акутагаву Рюноскэ, очень рекомендую. У меня был с собой альбом и маркеры, я рисовал нейрографику — это такой трендовый сейчас способ визуализировать свои желания.
Я не скучал, а наслаждался моментом. Понятно было, что проект рано или поздно закончится, и мы вернемся к привычной жизни. Поэтому я старался ценить то состояние, окружение и ситуацию, в которых находился. В силу возможностей занимался спортом, купался в горной реке и со Светой Пермяковой, как правило, обеспечивал всех нехитрым питанием.
Фото: Фото из личного архива Мити Фомина
Passion.ru: Вы в прекрасной физической форме. Помогло ли вам это в проекте? Или там были такие испытания, которые трудно вынести и спортивному человеку?
Митя Фомин: Это точно не залог успеха на проекте. Во-первых, испытания были непредсказуемыми и абсолютно разными: где-то важна была физическая форма, где-то — скорость реакции, где-то — логика, а где-то — эмпатия.
Я, например, поехал с абсолютно четким табу для себя: не ем никаких тропических насекомых или червей, что бы со мной ни случилось и какой бы ни была цена отказа.
А потом, самое сложное на этом проекте — все-таки отношения с людьми. И в них тебя не спасут никакие спортивные достижения. Хотя пару раз моя физуха меня вывозила.
Passion.ru: Часто в подобных проектах образуются коалиции. С кем вы сблизились в Африке, а с кем не получилось найти общий язык?
Митя Фомин: В коалициях я не участвую, равно как и стараюсь избегать конфликтов. Если мне что-то не нравится, я, скорее, отойду в сторону, пойду на реку почитаю, например. В таком узком, ограниченном пространстве я не стремлюсь «качать права» и что-то доказывать, хотя в жизни я борец. У меня в целом было ощущение, что собралась крутая команда! Конечно, есть те, с кем я сблизился сильнее, — Вика Боня, моя давняя подруга. Открыл для себя Свету Пермякову, Стаса Ярушина, Алексея Ягудина, Вячеслава Малафеева. Девушки приятно удивляли — очаровательная Аня Хилькевич, слишком храбрая для своего возраста Юля Гаврилина.
Фото: Фото из личного архива Мити Фомина
Passion.ru: В каких условиях вы жили во время съемок?
Митя Фомин: По сравнению с некоторыми другими проектами, где приходилось спать на бамбуке, здесь условия были шикарными. У нас была общая спальня с огромными, мягкими, подогреваемыми кроватями на свежем воздухе, в которые приятно было зарыться после испытания и особенно после голосований. Вечерние голосования — это всегда мучительно. Во-первых, буря эмоций и переживаний. Во-вторых, холодно, потому что в Африке в это время была зима, а порой голосования затягивались. После них только и мечтаешь, что залезть в теплую кровать.
У нас был очень уютный лаундж, где проводили время вместе: читали, спорили, обедали, ужинали. И зона кухни — это наша вотчина со Светой Пермяковой, потому что в основном именно мы готовили. В наличии всегда были вода и три вида круп. И еще была жажда победы в испытаниях, которые приносили нам еду.
Passion.ru: В Instagram вы рассказывали, что летом позволяли себе расслабиться и не особо следили за питанием, но регулярно занимались спортом. Трудно ли было в Африке отказаться от любимых блюд (каких, кстати)? Как поддерживали себя в форме там?
Митя Фомин: Я обожаю суп — густой, наваристый, в общем, настоящий. В Африке такой роскоши, конечно, не было. Но за месяц-два без супа ничего со мной не случилось. Поддерживать форму, когда у тебя, по сути, нет еды и тебе ее приходится добывать в групповых испытаниях, поверьте мне, не сложно. Просто выкиньте все из холодильника и поживите так недельку — это примерно то же самое. Если в Москве все свои съеденные калории приходится отрабатывать на пробежке или в зале, то здесь и отрабатывать нечего. В общем, я похудел, правда.
Фото: Фото из личного архива Мити Фомина
Passion.ru: Вы говорили, что любовь — единственная тема, которой интересуются слушатели, и что петь о ней можно бесконечно. А что значит любовь лично для вас? Вы счастливый человек? Или вам чего-то не хватает для абсолютного счастья?
Митя Фомин: Любовь и счастье для меня взаимодополняющие понятия, и я давно себе ответил на эти вопросы.
Любовь — это необходимость в другом человеке, а счастье в том, чтобы быть кому-то нужным.
Это состояние, когда вы чувствуете нехватку, дефицит другого человека, когда вам постоянно не хватает взаимодействия с ним.
И, кстати, это точно описывает отношения артиста и его поклонников. Артистам особенно важно ощущать себя нужными, важно, чтобы на их концерты приходили, дарили цветы, аплодисменты и улыбки. Это тоже своего рода зависимость. Я, по крайней мере, жду этого каждый раз, и ближайший в Москве уже скоро.
27 ноября состоится мой большой сольный концерт с барабанным шоу. Культовая площадка, на которой очень приятно выступить, лучшие хиты, любимые зрители — в общем, настоящее счастье артиста. А весной состоится тур, во время которого мы проедем много городов от Сибири до Краснодарского края.
Passion.ru: Какими тремя эпитетами вы можете себя охарактеризовать?
Митя Фомин: Противоречивый. Импульсивный. Стихийный.
Passion.ru: Как думаете, какими эпитетами вас характеризуют родные и друзья?
Митя Фомин: Компанейский. Позитивный. Инициативный.
Passion.ru: Митя, кто для вас самый близкий человек?
Митя Фомин: Мама.
Passion.ru: Вы выпустили авторскую коллекцию солнцезащитных очков. Большие планы на модную индустрию?
Митя Фомин: Меня об этом часто спрашивают и даже удивляются, почему я до сих пор не создал свой бренд или линию одежды. Но я считаю, чтобы сделать что-то достойное в индустрии fashion, нужно быть профессионалом своего дела. Я же не дизайнер, не модельер и не стилист. Я просто человек, который внимательно относится к своему внешнему виду. И да, для кого-то даже становлюсь примером.
Но быть идейным вдохновителем отдельной коллекции, особенно если это аксессуары, я мечтал давно. И неожиданно для меня бренд Alberto Casiano предложил коллаборацию, и я, почти не раздумывая, согласился. Тем более это солнцезащитные очки, мой любимый аксессуар. У нас вышла моя авторская звездная коллекция My Pride, что значит «Моя гордость». Модная сейчас форма маски в пяти актуальных оттенках.
Фото: Фото из личного архива Мити Фомина
Passion.ru: Вы всего себя посвящаете творчеству, но вы задумываетесь о создании семьи? Вы хотите детей? Каким вы представляете свое будущее?
Митя Фомин: Хочу. Но при этом я понимаю, какой должна быть степень ответственности, сколько ресурсов и вовлечения требует этот шаг. И еще как минимум второго человека, который тоже хочет детей.
Потому что сейчас есть разные возможности и тренды, но я абсолютно убежден, что у ребенка должна быть мама и семья.
Поэтому одного моего желания здесь недостаточно. На это я могу пойти только вместе с человеком, который готов в равной степени взять на себя ответственность и воспитание и который этого страстно желает тоже.
Passion.ru: Артист — это человек, который постоянно экспериментирует: с творчеством, с образом. А на какой эксперимент вы бы никогда не решились, а о каком мечтаете?
Митя Фомин: Я бы никогда не смог изменить пол. Это то, на что бы я точно не пошел, потому что мой меня устраивает полностью. А в остальном, я считаю, что на то они и эксперименты, чтобы на них решаться и быть в каких-то открытиях первым.
Фото: личный архив Мити Фомина, пресс-служба телеканала ТНТ