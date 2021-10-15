Митя Фомин — откровенно о личном: «Хочу детей, но одного моего желания мало»

Passion.ru: Митя, в сентябре состоялась премьера экстрим-шоу «Звезды в Африке», где вы приняли участие. Вы сразу согласились на съемки? Что заставило вас отправиться на другой континент?

Митя Фомин: Не думал ни минуты. Я примерно представлял, что нас может ожидать, так как у меня был опыт участия в подобных реалити. Это вызов себе самому и возможность проверить, на что ты способен. Это полное обособление от условий, в которых ты привык находиться, смена режима, и в этом есть своя прелесть. Это игра, в конце концов. А я по жизни в чем-то игрок. Поэтому я согласился.

Passion.ru: Многие экстремальные шоу снимают в Подмосковье или в ближайших регионах, создавая антураж. Вас же на месяц забросили в Африку. Как вы прошли подобное испытание? Что было для вас самым впечатляющим?

Митя Фомин: Это был настоящий подарок! Во-первых, я очень люблю этот континент. Считаю, что он не познан, не раскрыт, не оценен до конца. В последний раз был в Африке лет 10 назад, мы тогда проехали несколько стран, и я был в восторге. Флора, фауна, люди — здесь все по-другому. Девственная, свободная, здесь много воздуха, неизученные культуры — все это впечатляет. Плюс, не забывайте, что мы все еще боремся или миримся, как угодно, с режимом пандемии, и путешествовать сейчас гораздо сложнее. Поэтому полететь в Африку в рамках реалити — для меня большой аргумент в пользу участия.