Трехъярусный торт, концерт «Стрелок» и дорогие подарки: как прошел день рождения Ольги Бузовой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @buzova86
Бузова известна своей страстью к ярким праздникам. В прошлом году свой юбилей звезда отмечала в одном из Московских ресторанов, позвав весь свет российского шоу-бизнеса. Несмотря на то, что в этом году Бузова заметно ограничила круг приглашенных, затраты вряд ли упали.
Отмечать праздник начали заранее. Буквально с трапа частного самолета Бузова и компания отправилась на ужин в ресторан в Сочи. Друзья Ольги подарили ей множество дорогих подарков, о которых она мечтала.
Впрочем, подарки начались с самого утра. Друзья Бузовой устроили ей сюрприз, подарив корзинку цветов. Ольга не скрывала, как она рада. Ее обсыпали поздравлениями и блестками.
Основная часть праздника — роскошный ужин: множество деликатесов, тарталетки с белужьей икрой и золотом, трехъярусной торт с изображением тигра. Развлекали гостей праздника участницы группы «Стрелки». Именинница с удовольствием отплясывала вместе с коллегами, а затем решила выступить и сама. К дню рождения звезда выпустила новый трек, который назвала «Не буди во мне зверя». Отсюда и изображения тигров в ресторане и на торте.
Для праздника звезда выбрала платье насыщенного красного цвета из сияющей ткани. На юбке — шикарный разрез, вырез — глубокое декольте. Образ получился очень сексуальным.
Помимо гостей праздника, Ольгу поздравили и подписчики в инстаграм. Отметилась в комментариях и продюсер Яна Рудковская. «С днем рождения, единственная и неповторимая!» — написала Яна. «С Днем Рождения, Оленька! Будь счастлива!», — поздравил именинницу Сергей Лазарев. Многие фолловеры певицы желали ей поскорее обрести семейное счастье и выйти замуж и, конечно же, отмечали, что Ольга прекрасно выглядит в свой день.
Фото: Instagram