passion.ru
2 мин.

Трехъярусный торт, концерт «Стрелок» и дорогие подарки: как прошел день рождения Ольги Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова пышно отметила свое 36-летие. Звезда заказала джет и в кругу близких друзей улетела в Сочи.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ольга Бузова на своем дне рождения

Фото: Instagram @buzova86

Бузова известна своей страстью к ярким праздникам. В прошлом году свой юбилей звезда отмечала в одном из Московских ресторанов, позвав весь свет российского шоу-бизнеса. Несмотря на то, что в этом году Бузова заметно ограничила круг приглашенных, затраты вряд ли упали.

Отмечать праздник начали заранее. Буквально с трапа частного самолета Бузова и компания отправилась на ужин в ресторан в Сочи. Друзья Ольги подарили ей множество дорогих подарков, о которых она мечтала.

Впрочем, подарки начались с самого утра. Друзья Бузовой устроили ей сюрприз, подарив корзинку цветов. Ольга не скрывала, как она рада. Ее обсыпали поздравлениями и блестками.

Основная часть праздника — роскошный ужин: множество деликатесов, тарталетки с белужьей икрой и золотом, трехъярусной торт с изображением тигра. Развлекали гостей праздника участницы группы «Стрелки». Именинница с удовольствием отплясывала вместе с коллегами, а затем решила выступить и сама. К дню рождения звезда выпустила новый трек, который назвала «Не буди во мне зверя». Отсюда и изображения тигров в ресторане и на торте.

Для праздника звезда выбрала платье насыщенного красного цвета из сияющей ткани. На юбке — шикарный разрез, вырез — глубокое декольте. Образ получился очень сексуальным.

Помимо гостей праздника, Ольгу поздравили и подписчики в инстаграм. Отметилась в комментариях и продюсер Яна Рудковская. «С днем рождения, единственная и неповторимая!» — написала Яна. «С Днем Рождения, Оленька! Будь счастлива!», — поздравил именинницу Сергей Лазарев. Многие фолловеры певицы желали ей поскорее обрести семейное счастье и выйти замуж и, конечно же, отмечали, что Ольга прекрасно выглядит в свой день.

Фото: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят