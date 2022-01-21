Трехъярусный торт, концерт «Стрелок» и дорогие подарки: как прошел день рождения Ольги Бузовой

Бузова известна своей страстью к ярким праздникам. В прошлом году свой юбилей звезда отмечала в одном из Московских ресторанов, позвав весь свет российского шоу-бизнеса. Несмотря на то, что в этом году Бузова заметно ограничила круг приглашенных, затраты вряд ли упали.

Отмечать праздник начали заранее. Буквально с трапа частного самолета Бузова и компания отправилась на ужин в ресторан в Сочи. Друзья Ольги подарили ей множество дорогих подарков, о которых она мечтала.