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Кети Топурия поделилась редким снимком с мужем и годовалым сыном

Солистка группы «A-Studio» долго скрывала своего второго малыша и не показывала его фотографий в соцсети. Сегодня Адаму исполняется год и Кети поделилась редким семейным фото.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кети Топурия, Лев Деньгов и Адам

Фото: Instagram @keti_one_official

2 Ровно год назад 35-летняя Кети Топурия стала мамой во второй раз. Малыша она родила от 36-летнего бизнесмена Льва Деньгова. Пара вместе более 2 лет. Супруги назвали малыша Адамом. У звезды есть еще и дочь Оливия, от предыдущих отношений.

В честь первого дня рождения Адама скрытная Кети поделилась с подписчиками свежим снимком с мужем Львом и сыном. Конечно же, сыночка в камеру звезда не повернула. В сториз певица показала, как украсила дом. Все вокруг было завешено голубыми шариками, а также она показала трехъярусный голубой торт, который украшают множество медвежат-тедди.

«С днем варенья тебя, мой любимый мальчик! Мы тебя безумно любим», — подписала снимок Кети Топурия.

Певицу поздравили ее звездные подруги певицы Алсу, Жасмин и Наталья Подольская. Присоединились к поздравлениям и поклонники артистки. «Здоровья малышу», «Растите здоровыми и счастливыми», «Вас поздравляю с первым годом вашего замечательного малыша! Пусть растёт здоровым и счастливым на радость маме и папе!», — писали комментарии фолловеры солистки группы «A-Studio».

Кети редко делится подробностями своей личной жизни. Даже роман со своим нынешним мужем Львом она скрывала, а о второй беременности не говорила даже тогда, когда скрывать живот уже было невозможно. Только в конце октября 2020-го, когда вышел клип на ее песню «Се ля ви», Кети снялась не скрывая округлившийся живот.

Фото: Instagram

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