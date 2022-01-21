Кети Топурия поделилась редким снимком с мужем и годовалым сыном
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Фото: Instagram @keti_one_official
2 Ровно год назад 35-летняя Кети Топурия стала мамой во второй раз. Малыша она родила от 36-летнего бизнесмена Льва Деньгова. Пара вместе более 2 лет. Супруги назвали малыша Адамом. У звезды есть еще и дочь Оливия, от предыдущих отношений.
В честь первого дня рождения Адама скрытная Кети поделилась с подписчиками свежим снимком с мужем Львом и сыном. Конечно же, сыночка в камеру звезда не повернула. В сториз певица показала, как украсила дом. Все вокруг было завешено голубыми шариками, а также она показала трехъярусный голубой торт, который украшают множество медвежат-тедди.
«С днем варенья тебя, мой любимый мальчик! Мы тебя безумно любим», — подписала снимок Кети Топурия.
Певицу поздравили ее звездные подруги певицы Алсу, Жасмин и Наталья Подольская. Присоединились к поздравлениям и поклонники артистки. «Здоровья малышу», «Растите здоровыми и счастливыми», «Вас поздравляю с первым годом вашего замечательного малыша! Пусть растёт здоровым и счастливым на радость маме и папе!», — писали комментарии фолловеры солистки группы «A-Studio».
Кети редко делится подробностями своей личной жизни. Даже роман со своим нынешним мужем Львом она скрывала, а о второй беременности не говорила даже тогда, когда скрывать живот уже было невозможно. Только в конце октября 2020-го, когда вышел клип на ее песню «Се ля ви», Кети снялась не скрывая округлившийся живот.
Фото: Instagram