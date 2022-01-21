Кети Топурия поделилась редким снимком с мужем и годовалым сыном

В честь первого дня рождения Адама скрытная Кети поделилась с подписчиками свежим снимком с мужем Львом и сыном. Конечно же, сыночка в камеру звезда не повернула. В сториз певица показала, как украсила дом. Все вокруг было завешено голубыми шариками, а также она показала трехъярусный голубой торт, который украшают множество медвежат-тедди.

«С днем варенья тебя, мой любимый мальчик! Мы тебя безумно любим», — подписала снимок Кети Топурия.