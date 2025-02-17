Райан Рейнольдс высмеял Бальдони, которого его жена обвинила в домогательствах

Американская актриса Блейк Лавли, два месяца назад обвинившая итальянского режиссера Джастина Бальдони в домогательствах, впервые с начала скандала вышла в свет вместе с мужем Райаном Рейнольдсом. И он, как пишет The Daily Mail, не преминул отпустить шутку в адрес Бальдони.

Супруги выбрались на мероприятие, посвященное 50-летию NBC. На нем присутствовало множество звезд — так, среди гостей были Эдди Мерфи, Кристен Уиг, Адам Сэндлер, Крис Рок, Билл Мюррей, Лесли Джонс, Дэвид Спейд и Джон Ловитц. В какой-то момент, Рейнольдс встал и громко заявил, что у него «есть вопрос».

«О! Райан Рейнлольдс! Как у тебя дела?» — спросил ведущий вечера.

«Отлично. А что ты слышал?» — ответил актер.

Блейк Лайвли в этот момент стояла рядом с мужем.

Напомним — в декабре артистка подала против Бальдони иск, в котором обвинила его в сексуальных домогательствах, которые вызвали у нее «серьезное эмоциональное расстройство», на съемках фильма «Все закончится на нас». Согласно юридическим документам, она также заявила о создании Бальдони «враждебной рабочей среды, которая чуть не сорвала производство фильма». Бальдони не остался в долгу – он опроверг все заявления Лайвли, подал в суд на нее и заявил о намерении судиться с Рейнольдсом. Из-за всей этой ситуации Лайвли поссорилась с певицей Тейлор Свифт, которой не понравилось, что подруга пыталась использовать ее имя для устрашения итальянца.

Сама Блейк Лайвли же недавно призналась, что всегда стремится получить контроль над съемками.