Блейк Лайвли призналась, что всегда стремится получить контроль над съемками

Американская актриса Блейк Лайвли никогда не скрывала, что всегда стремится получить полный контроль над производством фильмов, в которых снимается. На это обратил внимание TMZ.

Журналисты портала нашли в Сети запись выступления Лайвли на Forbes Power Women’s Summit. Ролик датирован 2022 годом — и на нем актриса открыто и с удовольствием говорит о том, что получает удовлетворение от актерской игры только тогда, когда может внести весомый вклад в сценарий, историю, персонажа и гардероб.

При этом, по словам самой Лайвли, все свои амбиции она обычно держит в секрете до начала съемок — но после она уже не может просто произносить заученные реплики и безропотно следовать указаниям со стороны.

Эти признания звучат особенно интересно на фоне разразившегося недавно скандала с участием Лайвли и итальянского режиссера Джастина Бальдони – актриса обвинила его в домогательствах, а он, в свою очередь, подал против нее иск о клевете. Поведение Лайвли во время съемок фильма «Все закончится на нас» уже стало притчей во языцех – она, как сообщается, переписывала сценарий и даже шантажировала режиссера своей близкой дружбой с Тейлор Свифт, без песни которой кульминационная сцена была бы неполной (и которая после поднявшейся шумихи все же прекратила с Лайвли общение).

Ранее мы писали о том, что режиссеры начали приезжать в колонию к Михаилу Ефремову для проведения проб.