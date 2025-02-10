Блейк Лайвли прекратила общение с Тейлор Свифт

Голливудская актриса Блейк Лайвли прекратила общение с близкой подругой, певицей Тейлор Свифт. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным источника, Лайвли отсутствовала в люксовой ложе «Супербоула – 2025», где Свифт обычно наблюдает за игрой бойфренда Трэвиса Келси. Как правило, исполнительница хита «You Belong With Me» отдыхает там в компании близких людей, и раньше Блейк не была исключением.

При этом инсайдеры издания уточнили, что актриса не пришла на мероприятие не только потому, что не получила приглашения. Звезда в принципе ограничила свои публичные появления после скандала с режиссером Джастином Бальдони.

Напомним, конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас» и достиг своего апогея под конец минувшего года. В декабре артистка подала в суд на постановщика, обвинив его в сексуализированных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. После этого знаменитости стали публиковать встречные иски против друг друга.

Позднее мы писали, что Тейлор Свифт почувствовала себя «использованной» из-за скандала с Лайвли.