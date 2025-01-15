После скандала с Блейк Лайвли режиссер Джастин Бальдони намерен судиться с Райаном Рейнольдсом

Американский режиссер и актер Джастин Бальдони собирается подать в суд на актера Райана Рейнольдса. Об этом пишет издание Variety.

По данным источника, кинематографист потребовал от Disney и Marvel документы, которые раскрывают детали создания Найспула, альтернативной версии Дэдпула, из фильма «Дэдпул и Росомаха». По мнению Бальдони, персонаж является его прототипом: в киноленте герой Рейнольдса обсуждает фигуру Ледипул после родов и провозглашает себя профеминистом.

Джастин, который неоднократно называл себя защитником женщин, считает, что так Рейнольдс посмеялся над ним. Вдобавок Найспул ходит с длинными волосами, аналогичную прическу долгое время носил и Бальдони. Позднее постановщик остриг волосы и рассказал, что жертвует их нуждающимся.

В конце декабря 2024 года жена Райана Рейнольдса Блейк Лайвли подала в суд на режиссера и коллегу по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони. Она обвинила Бальдони в сексуализированных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Кинематографист все опроверг и пообещал подготовить «шокирующий» встречный иск.

Ранее мы писали, что Райан Рейнольдс прервал молчание после скандала с участием Блейк Лайвли.