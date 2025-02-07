Тейлор Свифт заподозрила Блейк Лайвли в использовании ее в своих интересах

Популярная американская певица Тейлор Свифт разочаровалась в своей подруге, актрисе Блейк Лайвли после скандала с режиссером Джастином Бальдони. Об этом пишет издание Page Six.

Дело в том, что недавно команда Бальдони обнародовала его переписки с Лайвли, и в одном из них артистка сравнивала себя с героиней «Игры престолов» Кхалиси. Блейк пояснила, что у нее, как и у Дейенерис, есть два дракона, которые защищают ее. Сторона постановщика сделала вывод, что под драконами знаменитость подразумевает своего супруга Райана Рейнольдса и лучшую подругу Тейлор Свифт.

По словам инсайдера, послание Лайвли своему коллеге по фильму «Все закончится на нас» заставило Свифт почувствовать себя «использованной».

«Тейлор очень не хотела, чтобы Блейк втянула ее во всю эту ситуацию. Они дружат уже много лет, и Тейлор дорожит дружбой, но она не может не чувствовать себя использованной на данный момент», — рассказал информатор.

Уточняется, что несмотря на желание исполнительницы отстраниться от этой ситуации, у нее едва ли получится остаться в стороне. Адвокат Бальдони Брайан Фридман на днях сообщил, что может привлечь певицу на суде в качестве свидетеля.

Напомним, конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас» и достиг своего апогея под конец минувшего года. В декабре артистка подала в суд на постановщика, обвинив его в сексуализированных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. После этого знаменитости стали публиковать встречные иски против друг друга.

Ранее выяснилось, что Джастин Бальдони на самом деле предлагал Блейк Лайвли.