Блейк Лайвли обвинила Джастина Бальдони в домогательствах на съемочной площадке

Голливудская актриса Блейк Лайвли подала в суд на актера и режиссера Джастина Бальдони, с которым снялась в главных ролях в мелодраме «Все закончится на нас».

По словам артистки, которые приводит TMZ, Бальдони позволял себе обсуждать ее вес, заставлял рассказывать о религиозных убеждениях и откровенно говорил о своей интимной жизни.

Как подчеркнула Блейк подобные действия партнера по фильму были для нее неприятны и болезненны.

Кроме того, актриса обвинила Бальдони в домогательствах на съемочной площадке. Якобы режиссер показывал ей фотографии женщин без одежды.

По словам Лайвли, на съемочной площадке создалась невыносимая атмосфера, а после ее жалоб Бальдони устроил кампанию в соцсетях по уничтожению ее репутации.

Адвокаты Бальдони уже опровергли все обвинения актрисы, назвав их ложными. По версии режиссера, это поведение Лайвли на площадке было невыносимым, так как она хотела сорвать рекламную кампанию картины.

Ранее 37-летняя актриса Блейк Лайвли показала лицо без косметики и фильтров. Звезда сначала снялась с макияжем для выхода в свет, а после умылась и похвасталась естественной красотой.