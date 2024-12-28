«Она должна уйти»: Бейонсе и Jay-Z оказались на грани развода

В Сети множатся слухи о том, что брак американской певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) трещит по швам и вот-вот распадется. Несмотря на то, что исполнительница публично поддерживает мужа, против которого подали иск об изнасиловании, между супругами будто пробежала черная кошка — и запустило ее окружение Бейонсе.

Как сообщает Radar Online со ссылкой на свои источники, близкие певицы активно настраивают ее против Картера и убеждают в том, что она не должна принимать участия в его судьбе.

«У Бейонсе есть друзья, которые говорят, что она должна не только дистанцироваться от Jay-Z, но и вообще уйти от него», — рассказал собеседник издания.

Такие новости не кажутся совсем неправдоподобными — особенно в свете появившейся недавно информации о том, что сестра Бейонсе напала на Картера в лифте и избила его. Подливает масла в огонь и недавняя ситуация с появлением певицы в списке Forbes под ее девичьей фамилией.

По данным Radar Online, в случае развода Бейонсе и Картер вынуждены будут делить состояние размеров в 2,6 млрд долларов.

Иск об изнасиловании против Картера был подан в начале декабря. Не названная по имени женщина обвинила его в том, что он вместе со своим другом и подельником, скандально известным рэпером P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), накачал ее веществами и изнасиловал на вечеринке. Сам Картер все претензии отверг и обвинил истицу в шантаже и вымогательстве.

Ранее мы писали, что в скандал с P. Diddy и Jay-Z также может быть втянута актриса Дженнифер Лопес.