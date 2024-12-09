Заставили подписать соглашение: рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке P.Diddy. Об этом сообщает NBC News.

Согласно данным журналистов, рэпер Jay-Z может быть причастен к изнасилованию 13-летней девочки, которую он привел на премию MTV Video Music Awards в 2000 году. Согласно данным иска, поступившего в суд, рэпер после мероприятия отвез школьницу домой, заставил подписать ее соглашение о неразглашении сведений, напоил алкоголем и что-то подсыпал в напиток.

Изначально иск был подан к рэперу P. Diddy, однако позже в него включили Jay-Z. Предположительно, изнасилование могло произойти во время одной из скандальных вечеринок рэпера. Иск в суд подали на анонимной основе.

Напомним, скандал вокруг P. Diddy возник прошлой осенью. Рэпера обвинили в изнасилованиях более 100 человек. Сейчас он находится под арестом.

Ранее мы писали о том, что рэпер P. Diddy планирует повлиять на суд присяжных и публику через своих детей.