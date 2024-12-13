«Удачи»: фанаты заподозрили Бейонсе в отказе от фамилии мужа после обвинений его в изнасиловании

Фанаты певицы Бейонсе были «шокированы» тем, что журнал Forbes в своей недавней статье назвал исполнительницу только по ее собственной фамилии (Ноулз), но не упомянул фамилию ее мужа (Картер). Это произошло спустя всего несколько дней после того, как к супругу Бейонсе, рэперу Jay-Z, был подан иск по обвинению в изнасиловании.

Как пишет газета The Daily Mail, бурю самых разных эмоций у фанатов вызвала публикация списка самых влиятельных женщин мира, в котором певица оказалась расположена на 35 месте.

«Forbes назвал 43-летнюю Бейонсе одной из самых влиятельных женщин года через несколько дней после появления обвинений, а вместо ее официального имени «Бейонсе Ноулз» было указано «Бейонсе Ноулз-Картер», что дало повод поклонникам утверждать, что это была «мягкая смена имени», — сказано в материале издания.

Некоторые пользователи Сети успели достаточно желчно высказаться в адрес исполнительницы — ей уже пожелала «удачи» и «всего хорошего». Другие, напротив, пытаются защитить звезду и указывают, что Forbes никогда не называл ее «Ноулз-Картер».

Об иске против Jay-Z стало известно 9 декабря. Исполнителя обвиняют в том, что он при содействии другого музыканта, рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), изнасиловал 13-летнюю девочку, которую предварительно напоил алкоголем и заставил подписать соглашение о неразглашении сведений. Jay-Z свою вину отрицает.

Ранее мы писали, что в скандал с P. Diddy и Jay-Z может быть также втянута актриса Дженнифер Лопес.