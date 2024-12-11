Сестра Бейонсе напала на рэпера Jay-Z и избила его в лифте

Сестра певицы Бейонсе напала на рэпера Jay-Z и попала на видео. Девушка избила звезду в лифте. Ролик оказался в распоряжении таблоида Daily Mail.

О произошедшем стало известно после того, как против Jay-Z выдвинули обвинения. Его подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Сам же рэпер комментарии не дает и продолжает выходить в свет, тем самым демонстрируя свое равнодушие. Бейонсе тоже не спешит отворачиваться от возлюбленного. Однако, как оказалось, не все близкие все-таки поддерживают его.

Сестра Бейонсе давно давала понять, что с настороженностью относится к избраннику певицы. Выяснилось, что несколько лет назад отношения их настолько накалились, что девушка напала на Jay-Z в лифте. На Балу института костюма Met Gala Соланж зашла с рэпером в лифт, а затем стала сильно кричать. После она набросилась на него в попытках ударить. И даже когда ее оттащила охрана, она все еще пыталась замахиваться на звезду.

Что именно произошло в тот момент, неизвестно. Семья Бейонсе никак инцидент не комментировала.

Ранее дочь Бейонсе и Jay-Z вышла в свет после обвинений отца в изнасиловании подростка.