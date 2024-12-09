«Оплакиваю потерю невинности»: Jay-Z отреагировал на обвинения в изнасиловании 13-летней

Популярный американский рэпер и продюсер Jay-Z (настоящее имя Шон Картер) рассказал, что ему жаль своих детей, которым придется переживать скандал из-за якобы изнасилования им 13-летней девочки в 2000 году. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее обращение артиста.

«Я оплакиваю очередную потерю невинности. Дети не должны проходить через такое в столь юном возрасте. Несправедливо пытаться понять необъяснимые проявления злобы, направленные на разрушение семей и человеческого духа», — поделился исполнитель.

Помимо этого, Картер признался, что перед обвинениями адвокат предполагаемой жертвы Тони Базби связывался с его защитой. Мужчина пытался шантажировать музыканта, однако условия предложенной сделки Jay-Z предпочел оставить в тайне. В итоге рэпер отказался выплачивать ему какие-либо деньги, а также захотел разоблачить юриста как мошенника.

«Нет, сэр, это произвело противоположный эффект! Мне захотелось разоблачить вас как мошенника, которым вы являетесь. Так что нет, я не дам вам ни одного пенни!», — высказался знаменитость.

Картер напомнил, что построил свою карьеру с нуля, выбравшись из нищеты, вследствие чего не играет в «подобные игры». Картер добавил, что привык соблюдать «строгие кодексы и правила чести», а также защищать детей, а не эксплуатировать людей ради личной выгоды.

«Эти обвинения [против меня] настолько отвратительны по своей сути, что прошу вас подать уголовный, а не гражданский иск. Тот, кто совершил преступление против несовершеннолетнего должен сидеть в тюрьме», — заявил он.

Ранее стало известно, что Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке P.Diddy.