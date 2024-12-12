Дженнифер Лопес заподозрили в участии в педофильском скандале с P. Diddy и Jay-Z

Американская актриса Дженнифер Лопес может быть втянута в педофильский скандал с рэпером P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом 12 декабря написала газета The Daily Mail.

Речь идёт об одном из множества эпизодов надругательств, которые Комбс совершал над гостями своих мероприятий — том самом, где также оказался замешан другой хип-хоп исполнитель Jay Z (настоящее имя — Шон Картер). Как мы писали, против него несколькими днями ранее был подан иск по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки в соучастии с Комбсом — и в материалах иска сказано, что некая «третья знаменитость женского пола» присутствовала в комнате в момент совершения рэперами преступления и наблюдала за ним.

Издание предполагает, что роль идёт именно о Джей Ло — на основании появившихся в интернете кадров, на которых видно, как она она ожесточённо препирается с P. Diddy. Утверждается, что фото были сделаны на том же мероприятии, в ходе которого музыканты изнасиловали девочку-подростка.

Ранее мы сообщали, что сестра Бейонсе, жены Jay-Z, однажды напала на него в лифте и избила его. Об этом стало известно после подачи против Картера иска об изнасиловании.