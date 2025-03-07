«Нравится, когда пускают слюни»: бывшая Канье Уэста раскрыла его отношение к женщинам

Рэпер Каньэ Уэст любит одевать своих женщин в провокационные наряды, потому что ему нравится хвастаться ими. Об этом рассказала бывшая возлюбленная музыканта Эмбер Роуз.

Напомним — последний из громких скандалов с Уэстом прогремел на вручении премии «Грэмми». Во время фотосессии на красной дорожке Бьянка Цензори, нынешняя супруга рэпера, неожиданно сбросила шубу и предстала перед публикой в абсолютно прозрачном платье. После этого многие обвинили Уэста в эксплуатации тела супруги, а сам он признался, что у него аутизм и что он имеет полную власть над Бьянкой.

По словам Роуз, исполнитель был таким всегда. Он действительно следит за гардеробом своих спутниц и любит, когда они демонстрируют обычно закрытые части фигуры.

«Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщин. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни на его женщин», — цитирует ее TooFab.

Роуз утверждает, что-то же самое, что и Цензори, во время отношений с Уэстом переживали и они с Ким Кардашьян.

Ранее мы писали о том, что Уэст пришел на премьеру фильма о его жене с замотанной в черное женщиной.