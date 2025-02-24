Канье Уэст пришел на премьеру фильма о его жене с замотанной в черное женщиной

Американский рэпер Канье Уэст пришел с женой Бьянкой Цензори на премьеру фильма, в котором она сыграла главную роль. По крайней мере, как отмечает TMZ, подразумевалось, что именно с ней — поскольку никак опознать находившуюся рядом с Уэстом женщину не удалось.

Все дело в том, что спутница исполнителя пришла на мероприятие в наряде, полностью скрывающем ее тело и даже лицо. При этом фильм посвящен, как ранее анонсировал Йе, «красоте женского тела» — и на экране Цензори раздевается до наготы.

В Сети уже предположили, что таким образом пара решила подшутить над злопыхателями, которые обрушили на них настоящий шторм агрессии после выходки на церемонии вручения премии «Грэмми» — тогда Цензори пришла на красную дорожку в абсолютно прозрачном платье, под которым не было нижнего белья.

«Бьянка учла пожелания общественности и оделась. Кажется, она не меньший троль, чем ее муж Канье», — иронизирует редакция Telegram-канала «Только никому».

Ранее мы писали о том, что Канье Уэст признал себя аутистом.