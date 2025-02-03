«Брось шубу»: что приказал Канье Уэст раздевшейся на «Грэмми» Бьянке Цензори

Скандальное поведение Бьянки Цензори на красной дорожке премии «Грэмми» объяснили приказом ее мужа, американского рэп-исполнителя Канье Уэста.

Как рассказал Daily Mail эксперт по языку тела, Бьянка не сразу решилась скинуть с себя шубу и остаться перед журналистами без одежды.

По словам источника издания, перед выходом на ковровую дорожку Уэст сказал жене: «Ты сейчас устроишь сцену, понятно? Устрой сцену, когда я скажу».

При этом рэпер якобы заверил супругу, что ее перформанс будет иметь некий большой смысл.

«Брось шубу позади себя и повернись», - скомандовал Канье.

В ответ Бьянка лишь послушно кивнула головой. Вместе с тем, окружающие отметили, что между Уэстом и Цензори было заметно необъяснимое напряжение.

Ранее появились сообщения, что Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори выгнали с церемонии вручения премии «Грэмми» полицейские, однако эта информация не подтвердилась. Супруги сами покинули мероприятие после того, как прошлись по красной дорожке.