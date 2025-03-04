Новый снимок жены Канье Уэста вызвал тревогу из-за насилия со стороны рэпера

Модель и по совместительству жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори, недавно блеснувшая прозрачным платьем на церемонии вручения премии «Грэмми», вновь спровоцировала пересуды о неполадках в своей семье. После ее последней публикации в социальных сетях фанаты укрепились в мнении о том, что звезда стала жертвой абьюза со стороны мужа.

На свежем снимке Бьянка, как и обычно, предстала обнаженной. Как сообщает источник Radar Online, все большее количество людей считает, что Йе принуждает свою жену к демонстрации наготы ради известности.

«Снова создается впечатление, что Канье имеет над ней власть и поощряет это странное поведение, чтобы привлечь внимание к своим многочисленным начинаниям», — цитирует его портал.

Инсайдер отмечает, что принуждение и контроль являются формами домашнего насилия — и, говорит он, если эта фотография была сделана по приказу Канье, то Бьянка с высокой долей вероятности сталкивается именно с ним.

Ранее мы писали о том, что из-за любви Канье Уэста к Гитлеру в семье его бывшей жены Ким Кардашьян начались проблемы.