Канье Уэст заявил, что имеет абсолютную власть над своей женой и ее нарядами

Американский рэпер Канье Уэст признал, что полностью контролирует гардеробы своей жены Бьянки Цензори. По словам исполнителя, она не смогла бы сопротивляться его воле.

«В моей семье главный я. Никакой вам прогрессивной феминистской чепухи. Она замужем за миллиардером, так что с чего бы ей слушать вас, тупицы, нищеброды», — лаконично заявил исполнитель в своих социальных сетях.

При этом Уэст отметил, что никогда не заставляет жену делать что-то против ее воли. Впрочем, если бы даже он решил пойти на это, Цензори не смогла бы сопротивляться.

«Люди судачат, что такое появление на красной дорожке было ее решением. Да, я не заставляю ее делать что-то, чего она не хочет, но она и не смогла бы сделать что-то без моего одобрения. Поймите это, вы, тупые пешки прогрессизма», — резюмировал рэпер.

Кроме того, Канье написал, что никого из живущих на Земле он не любит — но все же немного любит некоторых и тем самым делает им одолжение.

Напомним — несколько дней назад Цензори пришла на вручение премии «Грэмми» в черной шубе и по команде супруга сбросила ее перед камерами. Под мехами у нее было лишь абсолютно прозрачное платье, а под ним, в свою очередь — абсолютно никакого белья. Эта выходка вызвала грандиозный скандал в социальных сетях, а сама жена Уэста стала самой популярной персоной в Google.

Ранее мы писали о том, что Канье Уэст признался в любви к Гитлеру.