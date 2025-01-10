«Ни одной молитвы»: Ким Кардашьян раскритиковали за распродажу ее бренда одежды

Американская звезда Ким Кардашьян объявила большую распродажу одежды под собственным брендом Skims, однако вместо интереса со стороны фанатов столкнулась с критикой — пользователей возмутило то, насколько невовремя Ким проводит свою акцию щедрости.

Все дело в лесных пожарах — штат Калифорния уже несколько месяцев задыхается от дыма, а в последнюю неделю бедствие приобрело катастрофические масштабы. Особенно сильно пострадал Лос-Анджелес — десятки тысяч людей были вынуждены бросить свои дома и эвакуироваться. Огонь уничтожил жилье многих знаменитостей, среди них - Бен Аффлек, Белла Хадид, Пэрис Хилтон и Хантер Байден. Свою поддержку пострадавшим выражают люди со всего мира.

Так что восторженное напоминание Кардашьян о скором старте распродажи и отсутствие какого-либо упоминания о разворачивающемся в Калифорнии кошмаре пришлось подписчикам звезды не по душе:

«Ни одной молитвы в ее соцсетях, но она говорит вам только «Покупайте Skims», — написал один из пользователей в комментариях.

Другие указали Ким на то, что ее семья владеет большими площадями недвижимостями в Лос-Анджелесе, а она сама могла бы предоставить их для пользования беженцам — как, например, поступили принц Гарри и Меган Маркл.

Нашлись и те, кто захотел встать на защиту Кардашьян — некоторые резонно отмечали, что из-за пожаров в одном конкретном месте не должна останавливаться жизнь на всей остальной планете.

Ранее мы писали о том, что белорусская певица уличила Ким Кардашьян в копировании ее стиля.