Принц Гарри и Меган Маркл открыли в своем доме пункт для пострадавших от пожаров

Принц Гарри и Меган Маркл выразили готовность приютить своих друзей и близких, спасающихся от пожаров в Лос-Анджелесе и его пригородах, в принадлежащем им особняке в городе Монтесито. То же самое звездная пара призвала сделать и других жителей Калифорнии.

«Если ваши знакомые, близкие люди или их домашние животные вынуждены эвакуироваться, а вы можете предложить им безопасное убежище в своем доме, пожалуйста, сделайте это. И не забудьте проведать соседей-инвалидов и пожилых, чтобы узнать, не нужна ли им помощь в эвакуации», — приводит их заявление The Daily Mail.

Также Гарри и Меган напомнили о возможности помочь посредством сбора одежды, детских игрушек и предметов первой необходимости через Красный Крест.

Отмечается, что стоимость особняка, который супруги решили превратить в лагерь для беженцев, составляет почти 30 млн долларов.

Ранее мы писали о том, что в результате пожаров в Калифорнии сгорел дом Байдена.