«Сделать такое же»: белорусская певица уличила Ким Кардашьян в копировании ее стиля

Белорусская и российская певица Рита Дакота, известная как исполнительница песен «Стая китов», «Ностальгия» и «Терпишь», заявила, что американская звезда Ким Кардашьян использовала ее образ в своей новой фотосессии. Подробностями истории о «краже» стиля Дакота поделилась в социальных сетях.

По словам исполнительницы, все произошло в элитном магазине винтажной одежды в Лос-Анджелесе — туда ее привела стилистка, которая помогала ей подбирать гардероб для нового клипа. Между делом Дакота отметила, что ее мастер работает с самыми известными американскими знаменитостями — такими, например, как рэпер Дрейк — и вхожа в закрытые богемные тусовки.

«Тут система членской карты, более 12 тыс. долларов эта карта стоит», — отметила певица статусность места.

В магазине стилист нашла Дакоте желтую короткую футболку с надписью «Мой адвокат может уделать твоего адвоката». Образ Рита также дополнила шубой и высокими кожаными сапогами. Подобранный стилистом набор одежды оценили все, но кое-кто — особенно.

«Одна девушка все залипала, залипала на меня: „Какой крутой лук, особенно футболка. Хочу своему клиенту на следующую съемку сделать такое же. Можно сфоткать?“. Я без задней мысли: „Фоткайте, конечно“. Это была Венета Картер, а ее „клиент“ — это Ким Кардашьян», — объяснила Дакота.

В подтверждение певица прикрепила скрин с недавней публикацией Кардашьян — на фото она одета в ту же самую желтую футболку.

Ранее мы писали о том, что проживающая в США Дакота, которая переехала туда к мужу, тоскует по России и хочет вернуться.